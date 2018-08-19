Супрун объяснила, как нужно проводить выходные

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что выходные нужно проводить вместе с семьей.

Все потому, что детям нужно прививать любовь к физической активности и спорту, говорится на странице Facebook.

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Чем раньше родители будут привлекать детей к движению, тем быстрее оно станет неотъемлемой частью их жизни.



Супрун объяснила, что физическая активность для детей – это активная игра и возможность свободно двигаться и изучать природу. Избегайте прогулок в коляске и в руках с гаджетами.



Физическая активность для детей – это игра



Дети перенимают привычки родителей, и поэтому, если родители будут смотреть телевизор на выходных, то, вероятно, ребенок в будущем будет копировать такое поведение. И наоборот – дети физически активных родителей больше склонны перенимать эту привычку и придерживаться ее уже во взрослой жизни.



Активные дети и подростки имеют меньше проблем со здоровьем. Супрун отметила, что в день ребенку необходимо минимум 60 минут активности. Последняя хорошо влияет на умственные способности, способность концентрироваться и строить социальные контакты, а также на физическое здоровье.



Активные дети и подростки имеют меньше проблем со здоровьем