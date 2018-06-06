Супрун объяснила какие медицинские учреждения будут финансироваться по новой модели

С 5 июня 149 учреждений первичного звена в 22 областях Украины, где работают семейные врачи, педиатры и терапевты – начали работу с Национальной службой здоровья.

Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

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Среди заведений первого звена, которые подготовились к изменениям – все заведения Киева, Винницы, Полтавы, Черкасс, Кривого Рога и Кременчуга.

Другие учреждения здравоохранения будут финансироваться с помощью механизма субвенции, как это было раньше.

5 июня Национальная служба здоровья завершила заключать соглашения с медицинскими учреждениями-"первичками". В конце июля НСЗУ объявит следующую волну подписания договоров с заведениями, которые предоставляют первичную медицинскую помощь.

Для того, чтобы подписать договор с НСЗУ и получать финансирование по новой модели, медучреждения должны стать коммунальными некоммерческими предприятиями, подключиться к электронной системе здравоохранения и подписывать декларации пациентов о выбор врача первичной медицинской помощи,

– написала Супрун.

Уже в июле заведения первой волны будут получать финансирование согласно новой модели.