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      Супрун объяснила, нужен ли человеку фтор

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      Фтор содержится в воде
      Фтор содержится в воде / pixabay.com

      Фтор является одним из основных факторов устойчивости зубной эмали к развитию кариеса. Чем меньше фтора содержится в зубной пасте, тем более уязвимы зубы к повреждениям.

      Фтор также влияет на прочность костей, пишет и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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      Однако избыток фтора в организме для человека вреден – у детей он может вызвать флюороз.

       
      Флюороз зубов – что это?
      Это хроническое заболевание, при котором эмаль зубов имеет неоднородный цвет, структуру, покрывается пятнами, сколами и другими дефектами. Последние стадии болезни могут привести к потере зубов.

      Определенную часть фтора мы употребляем с пищей.

       
      Врач Ульяна Супрун
      “Большинство пищевых продуктов имеют концентрацию фтора ниже 0,05 мг/100 г. Большая концентрация фтора в морепродуктах, в чае и продуктах, которые изготавливают с помощью фторированной воды”.

      Некоторые исследования утверждают, что потребление фтора увеличивается из-за новых технологий обработки мяса, роста потребления чая, использования фторсодержащих пестицидов. Однако различные регионы содержат разное количество фтора, поэтому возникает нехватка/избыток/отсутствие этого микроэлемента.

      В Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Волынской, Ровенской областях фтор в воде или отсутствует или его количество очень низкое. Пониженное содержание фтора есть в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской Херсонской Запорожской областях и Автономной Республике Крым.

      ​У яких областях є нормальний вміст фтору у воді
      В каких областях есть нормальное содержание фтора в воде

      Нормальное содержание фтора — Черниговская, Черкасская, Луганская, Сумская, Харьковская области. А вот повышенное содержание этого элемента есть в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой области.

      Как нормализовать содержание фтора

      – При заказе питьевой воды поинтересуйтесь, есть ли в ней фтор

      – При недостаточном количестве фтора в воде и пище, используйте средства для гигиены полости рта, которые содержат фтор.

      Супрун советует обращать внимание на содержание фтора в зубной пасте – он не должен превышать 1350 ppm. При повышенной чувствительности зубов такие пасты не стоит использовать. Средства с содержанием фтора не желательно глотать, именно поэтому детям выбирайте пасты с меньшим содержанием фтора.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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