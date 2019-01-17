Супрун объяснила, нужен ли человеку фтор

Фтор является одним из основных факторов устойчивости зубной эмали к развитию кариеса. Чем меньше фтора содержится в зубной пасте, тем более уязвимы зубы к повреждениям.

Фтор также влияет на прочность костей, пишет и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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Однако избыток фтора в организме для человека вреден – у детей он может вызвать флюороз.

Флюороз зубов – что это? Это хроническое заболевание, при котором эмаль зубов имеет неоднородный цвет, структуру, покрывается пятнами, сколами и другими дефектами. Последние стадии болезни могут привести к потере зубов.

Определенную часть фтора мы употребляем с пищей.

Врач Ульяна Супрун “Большинство пищевых продуктов имеют концентрацию фтора ниже 0,05 мг/100 г. Большая концентрация фтора в морепродуктах, в чае и продуктах, которые изготавливают с помощью фторированной воды”.

Некоторые исследования утверждают, что потребление фтора увеличивается из-за новых технологий обработки мяса, роста потребления чая, использования фторсодержащих пестицидов. Однако различные регионы содержат разное количество фтора, поэтому возникает нехватка/избыток/отсутствие этого микроэлемента.

В Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Волынской, Ровенской областях фтор в воде или отсутствует или его количество очень низкое. Пониженное содержание фтора есть в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской Херсонской Запорожской областях и Автономной Республике Крым.



В каких областях есть нормальное содержание фтора в воде

Нормальное содержание фтора — Черниговская, Черкасская, Луганская, Сумская, Харьковская области. А вот повышенное содержание этого элемента есть в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой области.

Как нормализовать содержание фтора

– При заказе питьевой воды поинтересуйтесь, есть ли в ней фтор

– При недостаточном количестве фтора в воде и пище, используйте средства для гигиены полости рта, которые содержат фтор.

Супрун советует обращать внимание на содержание фтора в зубной пасте – он не должен превышать 1350 ppm. При повышенной чувствительности зубов такие пасты не стоит использовать. Средства с содержанием фтора не желательно глотать, именно поэтому детям выбирайте пасты с меньшим содержанием фтора.

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