13:15
8 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      РОЖДЕСТВО АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Перезагрузка "Путин ОС". Почему патриарх Тихон кинул Николая II
      Вєсті Кремля
      21:27, 7 января
      Вести. UA. Жир: Величайший шоумен Онуфрий. Новая жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      12:45, 7 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Лечение
      РОЖДЕСТВО АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ ТОМОС

      Супрун объяснила, нужно ли пить таблетки для улучшения пищеварения

      146 Читати новину українською
      Нужно ли пить таблетки для лучшего переваривания пищи
      Нужно ли пить таблетки для лучшего переваривания пищи / diabetesonthenet.com

      Во время застолья, когда на столе приготовлены разные блюда, люди часто переедают. Некоторые из них предусмотрительно готовят свой организм к этому – употребляют перед едой ферментные препараты.

      И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, полезно ли употреблять препараты, которые помогут переварить пищу, говорится на странице в Facebook.

      Читайте также: Супрун посоветовала украинцам, как сделать праздничный стол полезным

      Она отмечает, что несколько таблеток, принятых до тяжелого застолья, не спасут человека от переедания. Лучший способ уберечься от этого – есть меньше и не надеяться на силу таблеток.

      via GIPHY

      Все потому, что у человека есть природные ферменты, которые помогают расщеплять пищу – пищеварительные ферменты, которые вырабатывает ротовая полость, тонкий кишечник, поджелудочная железа. Основной из них является амилаза, которая расщепляет углеводы, протеаза расщепляет белки, а липаза – жиры.

       
      Врач Ульяна Супрун
      “Есть болезни, из-за которых эти ферменты не образуются как следует. В этом случае и необходимы ферментные препараты. Эти лекарства разработаны и изучены прежде всего для пациентов с экзокринной недостаточностью поджелудочной, муковисцидозом (наследственная болезнь), раком поджелудочной железы или после оперативных вмешательств на желудке. Им необходимы такие препараты, которые в разных пропорциях содержат важные ферменты”.

      Супрун не советует использовать препараты, которые содержат ферменты, чтобы больше съесть. Современная медицина не имеет достаточно доказательств безопасности и эффективности этих лекарств при переедании, нарушении диеты или изжоге.

      И.о. министра здравоохранения подчеркивает, что перед назначением ферментных лекарств необходимо сдать анализы, которые и подтверждают нехватку ферментов. Врач также назначает необходимую дозу, а вот самому пить таблетки сколько хочется – не стоит.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Ульяна Супрун Лечение Желудочно-кишечный тракт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Почему болит голова в затылке и других точках: причины и советы
       5 декабря 2018 , 14:40
      Секс может лечить – практические советы от медиков
       22 сентября 2016 , 01:00 4
      Назвали диету, которая остановит процессы старения мозга
       16 октября 2018 , 14:30
      Зачем мыть руки: важные факты, о которых вы не знали
       7 мая 2018 , 14:48
      Существует связь между ожирением, старением и тревогой, – ученые
       сегодня , 13:36
      Почему мужчины "преувеличивают" симптомы гриппа и простуды
       сегодня , 16:18
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук