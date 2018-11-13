Супрун объяснила, почему ежедневно нужно есть бобовые

Ежедневное употребление бобовых может значительно снизить риск развития ряда болезней, в частности диабета 2 типа.

Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

Читайте также: Какие продукты нельзя есть на завтрак

Ученые отметили полезный вид бобовых – чечевица. При употреблении ее три раза в неделю, чечевица защитит от диабета.



Самый полезный вид бобовых – чечевица

Другие исследования подтверждают, что диета, обогащенная бобовыми, уменьшает риск развития ожирения, сердечно-сосудистых болезней, уровень холестерина. Ежедневное употребление бобовых поможет в лечении уже имеющихся недугов.

Супрун назвала другие причины, почему нужно употреблять бобовые

1. Содержат питательные вещества, белки, клетчатку и аминокислоты

Из-за состава бобовых организм быстро насыщается и получает питательные вещества. Бобовые имеют низкий гликемический индекс.

Они также содержат незаменимые кислоты, в частности триптофан, который обеспечивает организм хорошим настроением и полноценным сном.

2. Способствуют снижению веса

Употребление ежедневно 1 чашки бобовых течение 3 месяцев способствует похудению, уменьшению объемов талии и нормализации уровня сахара в крови.



Способствуют снижению веса

3. Нормализуют давление

Ученые подтверждают, что длительное употребление бобовых уменьшает давление, некоторые ученые рассматривают бобовые как часть лечения артериальной гипертензии и в целом проблем с давлением.

4. Контролируют уровень холестерина

Из-за высокого содержания клетчатки, бобовые способны снизить уровень холестерина в среднем на 8 пунктов без применения лекарств.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.