Супрун объяснила, почему не ходит на эфиры к украинским журналистам
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун отметила, что украинские журналисты часто непрофессионально освещают медреформу, руководствуясь фейками, манипуляциями и сенсациями.
Об этом она рассказала во время Львовского медиафорума, который длится с 30 мая по 1 июня.
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• Вирусы в медиа
По ее словам, есть вирусы, которые заходят в медиапространство и уничтожают доверие ко всем СМИ. Министерство здравоохранения формирует политику и пытается правильно передавать ее в СМИ, которые уже после этого доставляют информацию обществу. В конце концов, из-за непрофессионализма и направленности СМИ на сенсации украинцы получают манипуляции, фейки и полуправду о реформе медицины.
Ульяна Супрун подчеркнула, что кандидаты в президенты берут суть медицинской реформы также от медиа. И в заключении, это все может привести к остановке медреформы.
Также во время встречи реформаторка привела много примеров ложных и манипулятивных заголовков о медреформе.
• Пинковая демократия
Исполняющая обязанности напомнила об эффекте так называемой "копняковой демократии", когда обществу необходимо стимулировать правительство "палкой, а не морковью". Однако она отметила, что в случае, когда запущена положительная реформа, стоит менять тактику – надо не бить, а уже помогать.
"Что-то государственное и хорошее? Неужели?". Медиа часто не говорят об общем состоянии, не анализируют ситуацию глубоко, а ориентируются на единичные случаи и сенсации.
• Иностранные VS украинские журналисты
Ульяна Супрун привела пример, что когда она общается с иностранными журналистами, то они изучают тему и после этого задают вопросы. Многие люди из-за границы спрашивают: как вы смогли сделать так много за 1 год. А вот некоторые журналисты в Украине за камерой могут благодарить, а в эфире спрашивают: "Почему медреформа является неуспешной?"
Украинцы заслуживают правду. С большой силой приходит большая ответственность,
– отметила Ульяна Супрун, обратившись к журналистам.
"Вам лечиться в этой стране... У вас есть большая сила", – добавила реформаторка, отметив необходимость изменений в работе журналистов по освещению медреформы.
• Каждый пост в Фейсбуке – экспертиза
Также она добавила, что их стратегией стали социальные медиа (соцсети), через которые они общаются с людьми. Супрун отметила, что их посты в Фейсбук – это каждый раз экспертиза, которую пишут с рекомендациями врачей, отвергая все фейки и манипуляции.
• Опыт в эфирах украинских телеканалов
Также она отметила, что приходила в эфиры СМИ, однако работники медиа приглашали в студию еще шесть политиков, которые просто не позволяли выразить мысль до конца. Особенно учитывая то, что объяснить всю медреформу за несколько часов в принципе невозможно.
Я очень принципиальный человек. Я не могу делать компромиссы со злом. Поэтому мне в политике трудно,
– подытожила Ульяна Супрун.
Видео: Журналисты приветствуют Ульяну Супрун на Львовском медиафоруме
Как изменилась система здравоохранения после прихода Ульяны Супрун?Ульяна Супрун начала выполнять обязанности 1 августа 2016 года.
За это время она сделала немало: начала реформирование медицинской системы, реформы финансирования системы здравоохранения и развитие системы общественного здоровья.
Одни из главных достижений:
– поддержка парламентом медицинской реформы в октябре 2017 года;
– запуск программы "Доступные лекарства", на которую правительство выделило 500 миллионов гривен;
– старт единой кампании "Врач для каждой семьи" в апреле 2018 года, в рамках которой украинцы будут выбирать себе врачей и подписывать с ними декларации.