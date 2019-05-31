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      Супрун объяснила, почему не ходит на эфиры к украинским журналистам

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      Ульяна Супрун
      Ульяна Супрун / 24 канал

      Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун отметила, что украинские журналисты часто непрофессионально освещают медреформу, руководствуясь фейками, манипуляциями и сенсациями.

      Об этом она рассказала во время Львовского медиафорума, который длится с 30 мая по 1 июня.

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      • Вирусы в медиа

      По ее словам, есть вирусы, которые заходят в медиапространство и уничтожают доверие ко всем СМИ. Министерство здравоохранения формирует политику и пытается правильно передавать ее в СМИ, которые уже после этого доставляют информацию обществу. В конце концов, из-за непрофессионализма и направленности СМИ на сенсации украинцы получают манипуляции, фейки и полуправду о реформе медицины.

      Ульяна Супрун подчеркнула, что кандидаты в президенты берут суть медицинской реформы также от медиа. И в заключении, это все может привести к остановке медреформы.

      Также во время встречи реформаторка привела много примеров ложных и манипулятивных заголовков о медреформе.

      • Пинковая демократия

      Исполняющая обязанности напомнила об эффекте так называемой "копняковой демократии", когда обществу необходимо стимулировать правительство "палкой, а не морковью". Однако она отметила, что в случае, когда запущена положительная реформа, стоит менять тактику – надо не бить, а уже помогать.

      "Что-то государственное и хорошее? Неужели?". Медиа часто не говорят об общем состоянии, не анализируют ситуацию глубоко, а ориентируются на единичные случаи и сенсации.

      • Иностранные VS украинские журналисты

      Ульяна Супрун привела пример, что когда она общается с иностранными журналистами, то они изучают тему и после этого задают вопросы. Многие люди из-за границы спрашивают: как вы смогли сделать так много за 1 год. А вот некоторые журналисты в Украине за камерой могут благодарить, а в эфире спрашивают: "Почему медреформа является неуспешной?"

      Украинцы заслуживают правду. С большой силой приходит большая ответственность,
      – отметила Ульяна Супрун, обратившись к журналистам.

      "Вам лечиться в этой стране... У вас есть большая сила", – добавила реформаторка, отметив необходимость изменений в работе журналистов по освещению медреформы.

      • Каждый пост в Фейсбуке – экспертиза

      Также она добавила, что их стратегией стали социальные медиа (соцсети), через которые они общаются с людьми. Супрун отметила, что их посты в Фейсбук – это каждый раз экспертиза, которую пишут с рекомендациями врачей, отвергая все фейки и манипуляции.

      • Опыт в эфирах украинских телеканалов

      Также она отметила, что приходила в эфиры СМИ, однако работники медиа приглашали в студию еще шесть политиков, которые просто не позволяли выразить мысль до конца. Особенно учитывая то, что объяснить всю медреформу за несколько часов в принципе невозможно.

      Я очень принципиальный человек. Я не могу делать компромиссы со злом. Поэтому мне в политике трудно,
      – подытожила Ульяна Супрун.

      Видео: Журналисты приветствуют Ульяну Супрун на Львовском медиафоруме

      Как изменилась система здравоохранения после прихода Ульяны Супрун?Ульяна Супрун начала выполнять обязанности 1 августа 2016 года.

      За это время она сделала немало: начала реформирование медицинской системы, реформы финансирования системы здравоохранения и развитие системы общественного здоровья.

      Одни из главных достижений:
      – поддержка парламентом медицинской реформы в октябре 2017 года;
      запуск программы "Доступные лекарства", на которую правительство выделило 500 миллионов гривен;
      старт единой кампании "Врач для каждой семьи" в апреле 2018 года, в рамках которой украинцы будут выбирать себе врачей и подписывать с ними декларации.

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      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Новости политики Реформы Медицинская реформа Министерство здравоохранения Украины Медицина Новости Здоровье Журналисты Ульяна Супрун СМИ Медиа
      Источник: 24 канал
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