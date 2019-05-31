Супрун объяснила, почему не ходит на эфиры к украинским журналистам

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун отметила, что украинские журналисты часто непрофессионально освещают медреформу, руководствуясь фейками, манипуляциями и сенсациями.

Об этом она рассказала во время Львовского медиафорума, который длится с 30 мая по 1 июня.

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• Вирусы в медиа

По ее словам, есть вирусы, которые заходят в медиапространство и уничтожают доверие ко всем СМИ. Министерство здравоохранения формирует политику и пытается правильно передавать ее в СМИ, которые уже после этого доставляют информацию обществу. В конце концов, из-за непрофессионализма и направленности СМИ на сенсации украинцы получают манипуляции, фейки и полуправду о реформе медицины.

Ульяна Супрун подчеркнула, что кандидаты в президенты берут суть медицинской реформы также от медиа. И в заключении, это все может привести к остановке медреформы.

Также во время встречи реформаторка привела много примеров ложных и манипулятивных заголовков о медреформе.

• Пинковая демократия

Исполняющая обязанности напомнила об эффекте так называемой "копняковой демократии", когда обществу необходимо стимулировать правительство "палкой, а не морковью". Однако она отметила, что в случае, когда запущена положительная реформа, стоит менять тактику – надо не бить, а уже помогать.

"Что-то государственное и хорошее? Неужели?". Медиа часто не говорят об общем состоянии, не анализируют ситуацию глубоко, а ориентируются на единичные случаи и сенсации.

• Иностранные VS украинские журналисты

Ульяна Супрун привела пример, что когда она общается с иностранными журналистами, то они изучают тему и после этого задают вопросы. Многие люди из-за границы спрашивают: как вы смогли сделать так много за 1 год. А вот некоторые журналисты в Украине за камерой могут благодарить, а в эфире спрашивают: "Почему медреформа является неуспешной?"

Украинцы заслуживают правду. С большой силой приходит большая ответственность,

– отметила Ульяна Супрун, обратившись к журналистам.

"Вам лечиться в этой стране... У вас есть большая сила", – добавила реформаторка, отметив необходимость изменений в работе журналистов по освещению медреформы.

• Каждый пост в Фейсбуке – экспертиза

Также она добавила, что их стратегией стали социальные медиа (соцсети), через которые они общаются с людьми. Супрун отметила, что их посты в Фейсбук – это каждый раз экспертиза, которую пишут с рекомендациями врачей, отвергая все фейки и манипуляции.

• Опыт в эфирах украинских телеканалов

Также она отметила, что приходила в эфиры СМИ, однако работники медиа приглашали в студию еще шесть политиков, которые просто не позволяли выразить мысль до конца. Особенно учитывая то, что объяснить всю медреформу за несколько часов в принципе невозможно.

Я очень принципиальный человек. Я не могу делать компромиссы со злом. Поэтому мне в политике трудно,

– подытожила Ульяна Супрун.

Видео: Журналисты приветствуют Ульяну Супрун на Львовском медиафоруме

Как изменилась система здравоохранения после прихода Ульяны Супрун?Ульяна Супрун начала выполнять обязанности 1 августа 2016 года.



За это время она сделала немало: начала реформирование медицинской системы, реформы финансирования системы здравоохранения и развитие системы общественного здоровья.



Одни из главных достижений:

– поддержка парламентом медицинской реформы в октябре 2017 года;

– запуск программы "Доступные лекарства", на которую правительство выделило 500 миллионов гривен;

– старт единой кампании "Врач для каждой семьи" в апреле 2018 года, в рамках которой украинцы будут выбирать себе врачей и подписывать с ними декларации.