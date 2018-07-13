Супрун объяснила, почему не нужно выводить "шлаки" из организма

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун убеждена, что не всем необходимо проводить детоксикацию организма.

Супрун объясняет, что ни один специалист не может сказать, насколько зашлакован организм, говорится на странице в Facebook.

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Выводить шлаки из организма не нужно тогда, когда хорошо работают выделительные системы – печень, почки, желудочно-кишечный тракт и даже кожа. Воды хорошо выполняют свою работу, а, следовательно, заниматься детоксикацией организма просто нужно. Такие радикальные меры могут причинить стресс организму.



Почему не нужно выводить "шлаки" из организма

Существуют исследования, которые доказывают эффективность этих действий, да и люди рассказывают, что чувствуют себя лучше. Супрун объясняет, что это происходит путем уменьшения количества потребляемых калорий на день и отказа от обработанных пищевых продуктов, которые имеют в составе твердые жиры и сахар.

Во время очистки организма от токсинов организм теряет воду, повышается риск обезвоживания. По окончанию диеты существует вероятность возвращения веса, который потерял человек.

Также резкое уменьшение калорий может вызвать ощущение усталости, раздражение, головную боль и проблемы с желудочно-кишечным трактом.



Чем грозит резкое уменьшение калорий

Детокс-голодание не рекомендуют людям, имеющим болезни почек, сахарный диабет или болезни желудочно-кишечного тракта. Такая диета может также стать причиной появления дефицита витаминов и минералов.

Очищающую диету следует согласовать с врачом, но в случае, если вы стремитесь изменить свои пищевые привычки в целом.