11:00
26 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый казус от Лаврова. Штрафы для росСМИ
      Вєсті Кремля
      23:41, 25 января
      Вести.UA: Супервозможности Вилкула. Пропагандистов РФ обидели в ПАСЕ
      Вєсті.UA
      20:11, 25 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Командировка в эпоху дефицита
      Згадати все
      22:21, 25 января
      Телеканал новостей 24 Новости Лечение
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Супрун объяснила, почему вакцина против гриппа выгоднее, чем лечение болезни

      19 Читати новину українською
      Вакцина против гриппа выгоднее, чем лечение болезни
      Вакцина против гриппа выгоднее, чем лечение болезни / ripost.hu

      В Украине нет эпидемии гриппа, в целом по стране не превышен эпидемический порог. Однако с 14 по 20 января гриппом и ОРВИ заболели 192 тысяч человек.

      Чтобы уберечься от гриппа, необходимо вакцинироваться, пишет и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

      Читайте также: Грипп в Украине: симптомы и профилактика в инфографике

       
      Врач Ульяна Супрун
      “ Одной из причин отказа от вакцинации против гриппа — ее стоимость. Однако, часто мы даже не замечаем сколько в сумме выходят расходы на лечение. Особенно, когда в ход идут витамины, сиропы от кашля, антигистаминные средства или различные растительные препараты, которых в принципе не надо было покупать для лечения гриппа или простуды."

      У сумі це виходить набагато дорожче, ніж одна вакцина від грипу, яка може вберегти від захворювання та ускладнень.

      Вакцина проти грипу вигідніша, ніж лікування хвороби
      Вакцина против гриппа выгоднее, чем лечение болезни

      Супрун рекомендует вакцинироваться от гриппа, поскольку эпидемический сезон продолжается.

      Кроме вакцинации, врач советует часто мыть руки, употреблять здоровую пищу, заниматься спортом и полноценно спать

      Если все же заболели гриппом или простудились — не стоит покупать лекарства без рекомендации врача. Для лечения достаточно жаропонижающего средства на основе парацетамола или ибупрофена (когда температура выросла до 38,5) и специфические противовирусные препараты, которые назначает исключительно врач. Однако только медик может определить, нужно ли человеку назначать такое лечение.

      Основні симптоми грипу
      Основные симптомы гриппа

      Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Ульяна Супрун Здоровье Лечение Вакцина
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Школы в Луганске: репетитор для первоклашки и такса на взятки
      сегодня , 08:55 Школы в Луганске: репетитор для первоклашки и такса на взятки
      Ольга Черненко 345
      На грани войны: почему Венесуэлой руководят два президента
      25 января , 23:00 На грани войны: почему Венесуэлой руководят два президента
      Іван Яковина 587
      Історія про "євробляхи": як українці самі себе перехитрили
      25 января , 22:04 Історія про "євробляхи": як українці самі себе перехитрили
      Артем Овдієнко 3071
      Давос-2019 и Украина: что обсуждали на форуме
      25 января , 21:16 Давос-2019 и Украина: что обсуждали на форуме
      Світлана Попова 185
      Росія може анексувати Білорусь, – Le Point
      25 января , 20:57 Росія може анексувати Білорусь, – Le Point
      Блог Медіа 2510
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук