Супрун объяснила, почему вакцина против гриппа выгоднее, чем лечение болезни

В Украине нет эпидемии гриппа, в целом по стране не превышен эпидемический порог. Однако с 14 по 20 января гриппом и ОРВИ заболели 192 тысяч человек.

Чтобы уберечься от гриппа, необходимо вакцинироваться, пишет и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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Врач Ульяна Супрун “ Одной из причин отказа от вакцинации против гриппа — ее стоимость. Однако, часто мы даже не замечаем сколько в сумме выходят расходы на лечение. Особенно, когда в ход идут витамины, сиропы от кашля, антигистаминные средства или различные растительные препараты, которых в принципе не надо было покупать для лечения гриппа или простуды."

У сумі це виходить набагато дорожче, ніж одна вакцина від грипу, яка може вберегти від захворювання та ускладнень.



Вакцина против гриппа выгоднее, чем лечение болезни

Супрун рекомендует вакцинироваться от гриппа, поскольку эпидемический сезон продолжается.

Кроме вакцинации, врач советует часто мыть руки, употреблять здоровую пищу, заниматься спортом и полноценно спать

Если все же заболели гриппом или простудились — не стоит покупать лекарства без рекомендации врача. Для лечения достаточно жаропонижающего средства на основе парацетамола или ибупрофена (когда температура выросла до 38,5) и специфические противовирусные препараты, которые назначает исключительно врач. Однако только медик может определить, нужно ли человеку назначать такое лечение.



Основные симптомы гриппа

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