Супрун объяснила, в чем опасность лечения травами
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила, что фитотерапия может быть опасной для организма и привести к отравлению.
Об этом она заявила на странице в Facebook.
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Все потому, что активные вещества, содержащиеся в растениях, могут по-разному влиять на организм человека, поскольку они имеют разную химическую природу.
Супрун объяснила, что в разные фазы жизненного цикла концентрации веществ могут тоже отличаться. Поэтому установить правильную дозу лекарственного вещества без специального оборудования и навыков очень сложно.
Однако большинство современных препаратов содержат вещества, которые есть в растениях. Такое применение в медицине отличается способом сбора и подготовки, чем в домашнем применении. К тому же, лечение проходит под наблюдением медиков и в комплексе с другими лекарственными средствами.
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