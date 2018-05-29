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Супрун объяснила, в чем опасность лечения травами

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Фитотерапия может быть опасной для здоровья
Фитотерапия может быть опасной для здоровья / edenprairielifestyle.com

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила, что фитотерапия может быть опасной для организма и привести к отравлению.

Об этом она заявила на странице в Facebook.

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Все потому, что активные вещества, содержащиеся в растениях, могут по-разному влиять на организм человека, поскольку они имеют разную химическую природу.

Супрун объяснила, что в разные фазы жизненного цикла концентрации веществ могут тоже отличаться. Поэтому установить правильную дозу лекарственного вещества без специального оборудования и навыков очень сложно.

Однако большинство современных препаратов содержат вещества, которые есть в растениях. Такое применение в медицине отличается способом сбора и подготовки, чем в домашнем применении. К тому же, лечение проходит под наблюдением медиков и в комплексе с другими лекарственными средствами.

 

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Медицина отравление Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
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