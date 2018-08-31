1 сентября – пережиток СССР: чем опасны школьные линейки

Школьные линейки на 1 сентября – пережиток советской традиции, от которого давно пора отойти в украинских школах. В развитых странах нет утомительного выстраивания, стояния под солнцем или дождем, выслушивания бесконечных напутственных речей. Поскольку это вредно, прежде всего, с медицинской точки зрения.

Об этом пишет исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

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"Каждый год читаем новости о том, что дети теряют сознание на школьных линейках. При чем неважно, проводятся ли они на улице или в помещении. Ведь толпа людей, стояние на одном месте, жара или духота плохо влияют на здоровье. В солнечную погоду ребенок может получить тепловой удар или ожог кожи, потерять сознание, начать рвать, чувствовать себя дезориентированным. Так же не прибавит здоровья стояние под дождем", – подчеркивает она.

По ее словам, при любой погоде – солнечной или облачной – опасны ультрафиолетовые лучи, и их наибольшая активность чаще всего приходится на время проведения школьных линеек. Как отмечает глава Минздрава, всего 15 минут под их прямым воздействием увеличивает риск возникновения рака кожи и некоторых нарушений зрения, между тем тень от деревьев, зонтиков, тентов и т. п. не обеспечивает полную защиту от солнца.

"Кроме физических неприятностей от линеек, они также не пойдут на пользу психическому здоровью. Скопление незнакомцев, да еще и с не совсем понятной целью вызывает у детей стресс, особенно у самых младших школьников. Поэтому Минздрав Украины однозначно не рекомендует проводить линейки. Разве не лучше заменить их интересными, интерактивными уроками?" – говорит Супрун.

Напомним, 8 мая на утренней линейке в школе №8 в Черкассах потеряли сознание около 30 детей. Потому в Минобразования предложили заменить такие мероприятия другими форматами общения педагогов со школьниками.



К слову, в школах Львова 1 сентября пройдут не традиционные праздничные линейки, а мастер-классы, флешмобы и игры.

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