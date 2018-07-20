Супрун опровергла 5 распространенных мифов о высоком давлении
В Украине каждый третий взрослый имеет высокое артериальное давление, из-за чего повышается риск мозгового инсульта, инфаркта миокарда, сердечной или почечной недостаточности.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун развенчала 5 известных мифов о давлении, говорится на странице в Facebook.
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Миф: Артериальная гипертензия - это наследственная болезнь.
На самом деле это не значит, что если родители имели повышенное давление, то и у ребенка он будет. Чтобы предотвратить гипертензию нужно придерживаться здорового образа жизни. Также нужно контролировать давление.
5 распространенных мифов о высоком давлении
Миф: Гипертензия возникает только у людей старшего возраста.
В последнее время распространяется тенденция к росту частоты артериальной гипертензии среди детей и молодежи. Это связано с образом жизни – ожирение, нездоровое питание, малоподвижный образ жизни и вредные привычки.
Миф: Принимать лекарства тогда, когда плохо
Чтобы предотвратить осложнения гипертензии – инсульт, инфаркт, поражение почек, сосудистую деменцию и т.д. – нужно регулярно принимать таблетки и придерживаться здорового образа жизни. Лекарства смогут нормализовать давление.
Миф: Понятие "рабочего давления" не существует
Некоторые люди убеждают себя, что высокое давление для них – нормальное явление. Однако это не значит, что лечиться не нужно.
5 распространенных мифов о высоком давлении
Миф: Для лечения высокого давления достаточно 1-2 раза в год "прокапаться".
Для того, чтобы уменьшить сердечно-сосудистые катастрофы, необходимо регулярно лечить болезнь и вести здоровый образ.
Супрун назвала средние показатели артериального давления – 120/80 мм Эта цифра может колебаться между 90/60 и 130/80.
К слову, Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на применение и реализацию двух лекарственных средств для лечения сердечной недостаточности и артериальной гипертензии.
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