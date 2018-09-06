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Супрун опровергла известный миф о влиянии кактуса

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Супрун опровергла известный миф о влиянии кактуса
Супрун опровергла известный миф о влиянии кактуса / onepeterfive.com

Часто можно увидеть такую картину: большой монитор, мышь, клавиатура, а вокруг расставлено большое количество кактусов.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун утверждает, что кактусы не поглощают излучение, говорится на странице в Facebook.

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Миф утверждает следующее: от монитора идет негативное радиоактивное излучение, а кактусы его способны поглощать и каким-то образом нивелировать этот вредное воздействие.

Кактуси не поглинають радіоактивне випромінювання
Кактусы не поглощают радиоактивное излучение

Но в действительности ли это так? Ульяна Супрун объясняет, что нет никакого научного исследования, которое бы подтверждало или опровергало этот миф. Ученые даже не признают это гипотезой и достаточным основанием для проведения любого исследования.

Также неизвестно, кто распространил этот миф. И несмотря на то, что это утверждение живет до сих пор, найти первоисточник невозможно.

Вплив кактусів біля комп'ютера – міф
Влияние кактусов возле компьютера – миф

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 

Теги: Здоровая жизнь Здоровье Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
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