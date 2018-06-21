Супрун опровергла миф об отложении солей в позвоночнике

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун развенчала миф о том, что отложение солей в позвоночнике может вызывать болевые ощущения.

Об этом она написала на странице в Facebook.

Читайте также: Супрун посоветовала, как избежать боли в спине

За "отложение солей" в позвоночнике принимают видимые на рентгене шиповидные и дзьобовидные выросты на позвонках. Такие изменения появляются у людей с возрастом.

В ответ на дегенеративные изменения дисков, позвонки отвечают краевыми костными разрастаниями. На рентгене такие изменения проявляются в виде шиповидних выростов – остеофитов. Последние не вызывают боли, они являются одним из проявлений старения кожи.

Очень редко остеофиты могут влиять на нервные окончания и вызывать боль, потерю чувствительности, слабость и другие неврологические симптомы.

Чтобы замедлить эти процессы, нужно вести здоровый образ жизни, больше двигаться, бороться с избыточным весом и отказаться от вредных привычек.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.