Супрун опровергла новый популярный миф

Созерцание процесса сварки для обычного прохожего не может серьезно повредить зрение или привести к его потере. Однако, искры от сварки содержат ультрафиолетовое излучение, которое может привести к ожогам глаз.

Об этом сообщила в.а. министра здравоохранения Ульяна Супрун в своем Facebook.

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"Можно ли безопасно смотреть на "сварку"? Имеется в виду процесс сварки – технология, когда специалист с помощью инструментов сплавляет металлы и от этого образуются специфические искры. Страх о том, что даже мгновенный взгляд на них, может серьезно повредить зрение или даже привести к его потере – преувеличен", – отметила чиновница.

По ее словам, повреждения зрения очень маловероятно, если прохожие на улице заметили, что где работает сварщик.

Ульяна Супрун “Но это касается сугубо прохожих на улице, и ни в коем случае не специалистов, которые работают со сваркой. Искры от сварки содержат ультрафиолетовое излучение, которое может привести к ожогам глаз. Симптомы – боль в глазах, покраснение, чувствительность к яркому свету, головная боль”.

Глава Минздрава отметила, что чем дольше человек подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей, тем сильнее будут симптомы. Однако, обычно за день-два все нормализируется. Вместе с тем, только врач может сделать конкретные выводы о течении болезни и лечения.

"Поскольку все зависит от процесса сварки, сварочного тока и других условий окружающей среды, нет четких нормативов о том, с какого расстояния смотреть на него безопасно, а с кокого нет. Поэтому специально стоять и смотреть на сварку без защитного оборудования для глаз не стоит", – подытожила Супрун.

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