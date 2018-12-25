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      Супрун опровергла новый популярный миф

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      Супрун рассказала, как ультрафиолет влияет на зрение
      Супрун рассказала, как ультрафиолет влияет на зрение / Фото из открытых источников

      Созерцание процесса сварки для обычного прохожего не может серьезно повредить зрение или привести к его потере. Однако, искры от сварки содержат ультрафиолетовое излучение, которое может привести к ожогам глаз.

      Об этом сообщила в.а. министра здравоохранения Ульяна Супрун в своем Facebook.

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      "Можно ли безопасно смотреть на "сварку"? Имеется в виду процесс сварки – технология, когда специалист с помощью инструментов сплавляет металлы и от этого образуются специфические искры. Страх о том, что даже мгновенный взгляд на них, может серьезно повредить зрение или даже привести к его потере – преувеличен", – отметила чиновница.

      По ее словам, повреждения зрения очень маловероятно, если прохожие на улице заметили, что где работает сварщик.

       
      Ульяна Супрун
      “Но это касается сугубо прохожих на улице, и ни в коем случае не специалистов, которые работают со сваркой. Искры от сварки содержат ультрафиолетовое излучение, которое может привести к ожогам глаз. Симптомы – боль в глазах, покраснение, чувствительность к яркому свету, головная боль”.

      Глава Минздрава отметила, что чем дольше человек подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей, тем сильнее будут симптомы. Однако, обычно за день-два все нормализируется. Вместе с тем, только врач может сделать конкретные выводы о течении болезни и лечения.

      "Поскольку все зависит от процесса сварки, сварочного тока и других условий окружающей среды, нет четких нормативов о том, с какого расстояния смотреть на него безопасно, а с кокого нет. Поэтому специально стоять и смотреть на сварку без защитного оборудования для глаз не стоит", – подытожила Супрун.

       

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Медицина Здоровье глаз Ульяна Супрун Здоровая жизнь
      Источник: 24 канал
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