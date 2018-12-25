Супрун опровергла новый популярный миф
Созерцание процесса сварки для обычного прохожего не может серьезно повредить зрение или привести к его потере. Однако, искры от сварки содержат ультрафиолетовое излучение, которое может привести к ожогам глаз.
Об этом сообщила в.а. министра здравоохранения Ульяна Супрун в своем Facebook.
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"Можно ли безопасно смотреть на "сварку"? Имеется в виду процесс сварки – технология, когда специалист с помощью инструментов сплавляет металлы и от этого образуются специфические искры. Страх о том, что даже мгновенный взгляд на них, может серьезно повредить зрение или даже привести к его потере – преувеличен", – отметила чиновница.
По ее словам, повреждения зрения очень маловероятно, если прохожие на улице заметили, что где работает сварщик.
Глава Минздрава отметила, что чем дольше человек подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей, тем сильнее будут симптомы. Однако, обычно за день-два все нормализируется. Вместе с тем, только врач может сделать конкретные выводы о течении болезни и лечения.
"Поскольку все зависит от процесса сварки, сварочного тока и других условий окружающей среды, нет четких нормативов о том, с какого расстояния смотреть на него безопасно, а с кокого нет. Поэтому специально стоять и смотреть на сварку без защитного оборудования для глаз не стоит", – подытожила Супрун.
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