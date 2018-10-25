Супрун опровергла популярный миф о зубах мудрости
Осложнения от зубов мудрости всегда проще и дешевле предотвратить, чем потом лечить у хирургов-стоматологов и челюстно-лицевых хирургов.
Об этом написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.
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Как рассказал челюстно-лицевой хирург Евгений Фесенко, чаще всего зубы мудрости прорезаются в возрасте от 16 до 26 лет. Часто такие зубы не участвуют в жевании.
Чтобы предотвратить осложнения с зубами мудрости, стоит проходить осмотры у стоматолога и делать рентгенографию для оценки состояния зубов.
Когда нужно удалять зуб мудрости:
- когда в прилегающих мягких тканях развиваются гнойно-воспалительные процессы;
- при развитии кист челюсти или опухолей от зуба мудрости;
- в случае постоянного травмирования (прикусывания) зубом мудрости слизистой оболочки полости рта;
- за 6 месяцев до операции по коррекции формы нижней челюсти;
- при скученности зубов или смещении зубов верхней и нижней челюсти;
- когда надо предотвратить перелом нижней челюсти у людей, занимающихся контактными видами спорта.
Чаще всего, зуб мудрости удаляют хирургическим путем из-за воспаления слизистой вокруг зуба мудрости (перикоронит). Ошибочным является то, что часто это состояние пациенты расценивают как "прорезание зуба мудрости".
Симптомы перикоронита:
- неприятные ощущения в области зуба мудрости;
- добавляется боль при глотании;
- непривычные ощущения во время открытия рта;
- повышение температуры тела;
- неприятный привкус в полости рта.
Чтобы облегчить боль, надо:
- часто полоскать полость рта растворами антисептиков (например, водным раствором хлоргексидина);
- принимать нестероидные противовоспалительные препараты (не более 3-5 дней);
- как можно быстрее обратиться за помощью к стоматологу.
Миф: удаление зубов мудрости может повредить работе сердца. На самом деле – к развитию инфекционного миокардита может привести зуб мудрости с очагом хронического воспаления (развитие одонтогенного хрониосепсиса – состояния, при котором в организм постоянно попадает инфекция). Поэтому удаление такого зуба улучшит состояние и поможет избежать развития возможных осложнений.
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