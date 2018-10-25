Супрун опровергла популярный миф о зубах мудрости

Осложнения от зубов мудрости всегда проще и дешевле предотвратить, чем потом лечить у хирургов-стоматологов и челюстно-лицевых хирургов.

Об этом написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Читайте также: Дельфинотерапия не лечит, – Супрун развенчала еще один миф

Как рассказал челюстно-лицевой хирург Евгений Фесенко, чаще всего зубы мудрости прорезаются в возрасте от 16 до 26 лет. Часто такие зубы не участвуют в жевании.

Чтобы предотвратить осложнения с зубами мудрости, стоит проходить осмотры у стоматолога и делать рентгенографию для оценки состояния зубов.

Когда нужно удалять зуб мудрости:

- когда в прилегающих мягких тканях развиваются гнойно-воспалительные процессы;

- при развитии кист челюсти или опухолей от зуба мудрости;

- в случае постоянного травмирования (прикусывания) зубом мудрости слизистой оболочки полости рта;

- за 6 месяцев до операции по коррекции формы нижней челюсти;

- при скученности зубов или смещении зубов верхней и нижней челюсти;

- когда надо предотвратить перелом нижней челюсти у людей, занимающихся контактными видами спорта.

Чаще всего, зуб мудрости удаляют хирургическим путем из-за воспаления слизистой вокруг зуба мудрости (перикоронит). Ошибочным является то, что часто это состояние пациенты расценивают как "прорезание зуба мудрости".

Симптомы перикоронита:

- неприятные ощущения в области зуба мудрости;

- добавляется боль при глотании;

- непривычные ощущения во время открытия рта;

- повышение температуры тела;

- неприятный привкус в полости рта.

Чтобы облегчить боль, надо:

- часто полоскать полость рта растворами антисептиков (например, водным раствором хлоргексидина);

- принимать нестероидные противовоспалительные препараты (не более 3-5 дней);

- как можно быстрее обратиться за помощью к стоматологу.

Миф: удаление зубов мудрости может повредить работе сердца. На самом деле – к развитию инфекционного миокардита может привести зуб мудрости с очагом хронического воспаления (развитие одонтогенного хрониосепсиса – состояния, при котором в организм постоянно попадает инфекция). Поэтому удаление такого зуба улучшит состояние и поможет избежать развития возможных осложнений.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.