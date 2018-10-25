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      Супрун опровергла популярный миф о зубах мудрости

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      Супрун опровергла популярный миф о зубах мудрости
      Супрун опровергла популярный миф о зубах мудрости / ihealth.in.ua

      Осложнения от зубов мудрости всегда проще и дешевле предотвратить, чем потом лечить у хирургов-стоматологов и челюстно-лицевых хирургов.

      Об этом написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

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      Как рассказал челюстно-лицевой хирург Евгений Фесенко, чаще всего зубы мудрости прорезаются в возрасте от 16 до 26 лет. Часто такие зубы не участвуют в жевании.

      Чтобы предотвратить осложнения с зубами мудрости, стоит проходить осмотры у стоматолога и делать рентгенографию для оценки состояния зубов.

      via GIPHY

      Когда нужно удалять зуб мудрости:

      - когда в прилегающих мягких тканях развиваются гнойно-воспалительные процессы;
      - при развитии кист челюсти или опухолей от зуба мудрости;
      - в случае постоянного травмирования (прикусывания) зубом мудрости слизистой оболочки полости рта;
      - за 6 месяцев до операции по коррекции формы нижней челюсти;
      - при скученности зубов или смещении зубов верхней и нижней челюсти;
      - когда надо предотвратить перелом нижней челюсти у людей, занимающихся контактными видами спорта.

      Чаще всего, зуб мудрости удаляют хирургическим путем из-за воспаления слизистой вокруг зуба мудрости (перикоронит). Ошибочным является то, что часто это состояние пациенты расценивают как "прорезание зуба мудрости".

      Симптомы перикоронита:

      - неприятные ощущения в области зуба мудрости;
      - добавляется боль при глотании;
      - непривычные ощущения во время открытия рта;
      - повышение температуры тела;
      - неприятный привкус в полости рта.

      via GIPHY

      Чтобы облегчить боль, надо:
      - часто полоскать полость рта растворами антисептиков (например, водным раствором хлоргексидина);
      - принимать нестероидные противовоспалительные препараты (не более 3-5 дней);
      - как можно быстрее обратиться за помощью к стоматологу.

      Миф: удаление зубов мудрости может повредить работе сердца. На самом деле – к развитию инфекционного миокардита может привести зуб мудрости с очагом хронического воспаления (развитие одонтогенного хрониосепсиса – состояния, при котором в организм постоянно попадает инфекция). Поэтому удаление такого зуба улучшит состояние и поможет избежать развития возможных осложнений.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Ульяна Супрун Министерство здравоохранения Украины Гигиена Профилактика заболеваний
      Источник: 24 Канал
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