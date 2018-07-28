Супрун опровергла распространенные мифы о гепатите

28 июня во Всемирный день борьбы с гепатитами Ульяна Супрун рассказала, что является правдой, а что вымыслом об опасной инфекции.

Как отметила и.о. министра здравоохранения на своей странице в Facebook, гепатит – это заболевание печени воспалительного характера, как правило, вирусного происхождения.

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Самым опасным является вирус гепатита С. Гепатит B и С – вирусные заболевания, которіе являются причиной 96% всех случаев смерти от гепатита.



1. Гепатит С и B не лечатся не противовирусными препаратами, настойками или маслом расторопши. Только противовирусные препараты помогут вылечить эту болезнь навсегда.



2. Гепатопротекторы (лекарственные препараты, которые повышают устойчивость печени к воздействию патологических факторов и восстанавливают ее функции при различных повреждениях) не помогут – с медицинской точки зрения не доказана их польза.

Такие недоказуемые способы "лечения" гепатитов могут привести к необратимым осложнениям, в частности, циррозу печени или гепатоцеллюлярной карциноме.



3. Проблемы с печенью имеют разную причину. Поэтому только при установленном диагнозе (вирусный гепатит, аутоиммунное, токсическое, метаболическое или генетическое поражение) можно назначать эффективное лечение.



Супрун добавила, что хотя бы раз в год для профилактики следует проводить скрининг – ультразвуковое исследование брюшной полости и проверять уровень печеночных ферментов в крови.

Что такое гепатит?Это общее название острых и хронических диффузных воспалительных заболеваний печени. Существуют вирусные гепатиты А, B, С, D, E, G. Наиболее распространенными являются первые три вида гепатита.

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