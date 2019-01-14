Супрун опровергла распространенные мифы о согласии на секс: инфографика и видео

Вокруг изменений в Уголовном кодексе очень быстро возникло много мифов. И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун объяснила, что означает согласие на секс и почему важно расширение понятий "сексуальное насилие" и "изнасилование".

Об этом она написала на своей странице Facebook.

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По ее словам, отныне сексуальным насилием будет также совершение любых насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого человека, без добровольного согласия потерпевшего лица. Ранее же закон определял сексуальное насилие как принуждение к половым сношениям силой или шантажом, или же если человек был в беспомощном состоянии.

Ульяна Супрун “Важно, что теперь злоумышленники будут виноваты в том, что они не получили не только однозначного конкретного согласия на секс, но и на любые унизительные действия в отношении жертвы. Обновление же понятия "изнасилование" заключается в том, что отныне им будут считаться действия сексуального характера, связанные с проникновением в тело другого человека с использованием гениталий или любого другого предмета, без добровольного согласия потерпевшего”.

Также Супрун опубликовала ролик о важности согласия на секс, который перевел на украинский Центр "Женские перспективы".

Кроме того, мифы, которые появились после принятия законодательных изменений по защите от сексуального и домашнего насилия развенчало Министерство юстиции Украины. В том числе и миф о необходимости получения письменного согласия от партнера на секс.

Мифы о согласии на секс

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