Супрун опровергла распространенный миф о вакцинации от гриппа
Достаточно распространено утверждение о вакцинации от гриппа – вроде зимой делать прививки уже слишком поздно. Вакцинация – наиболее эффективное средство защиты от болезни! Если у вас есть вопрос, не поздно ли сейчас – ответ: однозначно нет.
Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в своем Facebook.
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По ее словам, от гриппа нужно вакцинироваться каждый год при отсутствии противопоказаний. Делать это можно в течение всего эпидсезона – с осени и до весны. Конечно, лучше сделать прививку как можно раньше.
Она также отметила, что эпидемии гриппа в Украине нет. За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели более 213 тысяч человек. А эпидемические пороги превышены в 9 областях – Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Одесской.
Симтпомы гриппа: если состояние больного ухудшается – вызывайте скорую!
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