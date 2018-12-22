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      Супрун опровергла распространенный миф о вакцинации от гриппа

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      Супрун рассказала, когда делать прививки от гриппа
      Супрун рассказала, когда делать прививки от гриппа / politeka.net

      Достаточно распространено утверждение о вакцинации от гриппа – вроде зимой делать прививки уже слишком поздно. Вакцинация – наиболее эффективное средство защиты от болезни! Если у вас есть вопрос, не поздно ли сейчас – ответ: однозначно нет.

      Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в своем Facebook.

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      По ее словам, от гриппа нужно вакцинироваться каждый год при отсутствии противопоказаний. Делать это можно в течение всего эпидсезона – с осени и до весны. Конечно, лучше сделать прививку как можно раньше.

       
      Ульяна Супрун
      "Обычно иммунитет формируется в течение 2-3-х недель после вакцинации. Если в этот период человек заразится вирусом гриппа, то заболеть можно. Поэтому так важно не затягивать с вакцинацией и сделать прививку как можно быстрее до начала эпидемии .

      Она также отметила, что эпидемии гриппа в Украине нет. За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели более 213 тысяч человек. А эпидемические пороги превышены в 9 областях – Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Одесской.

       
      Ульяна Супрун
      "Если вы еще не получили свою защиту от гриппа – вакцинируйтесь. Сейчас достаточно качественных и безопасных вакцин. Уже более 138 тысяч украинцев сделали прививки от гриппа".

       
      Симтпомы гриппа: если состояние больного ухудшается – вызывайте скорую!

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      Теги: Медицина Здоровье Министерство здравоохранения Украины Лечение Вакцина Грипп в Украине Ульяна Супрун
      Источник: Здоров'я 24
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