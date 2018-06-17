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Супрун пообещала медикам справедливую оплату труда

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Ульяна Супрун поздравила медиков с профессиональным праздником
Ульяна Супрун поздравила медиков с профессиональным праздником / 24 канал

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун поздравила медиков с профессиональным праздником. Она отметила, что благодаря реформам появился шанс вернуть достоинство пациентам и медработникам.

Об этом Супрун написала на своей странице в Facebook.

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Несмотря на огромное напряжение и ответственность, которые испытывают все медицинские работники в мире, украинские медики ежедневно переживают все сложности работы в системе здравоохранения, которая разрушалась годами,
– подчеркнула глава Минздрава.

По ее словам, позитивные изменения, которые сейчас происходят в медицинской сфере, способствуют появлению справедливой оплаты труда медработников.

"Медицинская система трансформируется, и положительные изменения наконец позволят медицинским работникам работать по мировым стандартам в Украине и получать справедливую оплату за свою работу. Спасибо всем, кто идет навстречу позитивным изменениям – своим добросовестным трудом, постоянным обучением и исследованиями, а главное – желанием помогать людям", – подчеркнула Ульяна Супрун.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Здоровье Медицина Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун
Источник: 24 канал
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