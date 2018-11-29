Супрун посоветовала, как избежать простуды зимой

В зимний период очень распространены грипп и простуда. Чтобы бороться с инфекционными и вирусными заболеваниями, необходимо быть физически активным.

Об этом сообщает исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook.

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Она ссылается на исследования, подтверждающие пользу физических нагрузок зимой. Люди, которые активно занимались спортом, реже болели простудой, чем те, которые не занимались физическими упражнениями. Такая активность помогает снизить риски острых респираторных инфекций на более чем 20%.

Супрун советует еженедельно посвящать аэробным упражнениям умеренной интенсивности 150 минут или 75 минут интенсивной тренировки. Также нужно добавить силовые нагрузки дважды в неделю – упражнения на укрепление основных групп мышц.

Как быть активным зимой

1. Чаще выходите на прогулки

Они улучшат работу сердечно-сосудистой системы и помогут подготовить сосуды к изменению температур. Прогулки снижают уровень стресса в организме и способствуют образованию необходимого в зимнее время витамина D.

2. Ищите возможность быть активным

Если вы разговариваете по телефону, попробуйте походить, подняться по лестнице вместо лифта, выходите на остановку раньше, и тому подобное.

3. Правильно выбирайте одежду

Не стоит надевать слишком много вещей. Лучше надеть термобелье, а поверх него – свободное платье.

4. Убирайте дома

Мытье полов, окон, выбрасывание мусора – это тоже физическая активность. Чем выше интенсивность занятия, тем больше калорий человек сжигает.

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