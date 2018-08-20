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Супрун посоветовала, как сохранить баланс между работой и личной жизнью

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Как сохранить баланс между работой и личной жизнью
Как сохранить баланс между работой и личной жизнью / semneletimpului.ro

Каждый человек должен соблюдать важный баланс – работа и личная жизнь для того, чтобы провести рабочую неделю и выходные без больших потерь и энергии.

Советы опубликовала в Facebook исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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Распределяйте свое время

Не стоит брать на себя  сверхзадачи, если нет времени и ресурсов. Чтобы сэкономить время нужно тщательно и реалистично оценить свои силы. Эффективно организуйте стирку или уборку.

Розподіляйте свій часРаспределяйте свое время

Отказывайтесь

Не берите слишком много дел на себя и отказывайтесь, если чувствуете, что не справитесь. Вместо того, чтобы выполнить просьбу из-за чувства вины, потратьте время на вещи, которые имеют больший смысл.

Планируйте

Для того, чтобы лучше сфокусироваться на задачах и оставить время на семейные дела, нужно все внести в отдельный календарь. Также это поможет не потерять приоритет в делах.

Плануйте
Планируйте

Делайте частые перерывы

Преимущественно люди могут поддерживать максимальный уровень концентрации не более 90 минут. Попробуйте делить рабочее время на блоки с эффективными перерывами – двигательная активность.

Не несите работу домой

Отделяйте рабочее время от личного. Супрун советует создать правила для того, чтобы эти две составляющие жизни не пересекались.

Відокремлюйте роботу та особисте життяОтделяйте работу и личную жизнь

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Теги: Психология Здоровье Здоровая жизнь Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
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