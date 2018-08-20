Супрун посоветовала, как сохранить баланс между работой и личной жизнью
Каждый человек должен соблюдать важный баланс – работа и личная жизнь для того, чтобы провести рабочую неделю и выходные без больших потерь и энергии.
Советы опубликовала в Facebook исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.
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Распределяйте свое время
Не стоит брать на себя сверхзадачи, если нет времени и ресурсов. Чтобы сэкономить время нужно тщательно и реалистично оценить свои силы. Эффективно организуйте стирку или уборку.
Распределяйте свое время
Отказывайтесь
Не берите слишком много дел на себя и отказывайтесь, если чувствуете, что не справитесь. Вместо того, чтобы выполнить просьбу из-за чувства вины, потратьте время на вещи, которые имеют больший смысл.
Планируйте
Для того, чтобы лучше сфокусироваться на задачах и оставить время на семейные дела, нужно все внести в отдельный календарь. Также это поможет не потерять приоритет в делах.
Планируйте
Делайте частые перерывы
Преимущественно люди могут поддерживать максимальный уровень концентрации не более 90 минут. Попробуйте делить рабочее время на блоки с эффективными перерывами – двигательная активность.
Не несите работу домой
Отделяйте рабочее время от личного. Супрун советует создать правила для того, чтобы эти две составляющие жизни не пересекались.
Отделяйте работу и личную жизнь
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