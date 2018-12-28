Супрун посоветовала украинцам, как сделать праздничный стол полезным
Традиционно за столом украинской семьи можно увидеть пюре или жаркое. Картошка не вредна, но пюре на молоке или сметане – это лишние калории, тяжесть в желудке, да и подгадать время, когда пюре сделать, непросто. Поэтому выберем более простую замену.
Об этом написала исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
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По ее словам заменить картофель может зеленый горошек, его не надо ни чистить, ни резать – просто потушите. Также печеная тыква подойдет ко всему жирному за столом. Еще можно выбрать запеченный или потушенный сельдерей, морковь и пастернак - в них мало калорий, полезная клетчатка и простое приготовление.
Картошку можно заменить печеным грабузом
Также Ульяна Супрун посоветовала за праздничным столом не забывайте запивать пищу водой, когда хочется запить.
Министр также предложила украинцам заменить торты с кремами, перекладенцы, рулеты или жирные пончики на более здоровую альтернативу.
Кутья – кполезный десерт
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