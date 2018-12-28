Супрун посоветовала украинцам, как сделать праздничный стол полезным

Традиционно за столом украинской семьи можно увидеть пюре или жаркое. Картошка не вредна, но пюре на молоке или сметане – это лишние калории, тяжесть в желудке, да и подгадать время, когда пюре сделать, непросто. Поэтому выберем более простую замену.

Об этом написала исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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По ее словам заменить картофель может зеленый горошек, его не надо ни чистить, ни резать – просто потушите. Также печеная тыква подойдет ко всему жирному за столом. Еще можно выбрать запеченный или потушенный сельдерей, морковь и пастернак - в них мало калорий, полезная клетчатка и простое приготовление.



Картошку можно заменить печеным грабузом

Также Ульяна Супрун посоветовала за праздничным столом не забывайте запивать пищу водой, когда хочется запить.

Ульяна Супрун “Не алкоголем, не кофе и не сладкими газированными напитками! Только вода или чай или травяной чай помогут нам получить нужную жидкость, и не привнесут лишнего, например, сахаров, или не вызовут преждевременную эвакуацию пищи из желудка. От алкоголя лучше отказаться, потому что не существует безопасной дозы. Если же вы решили употреблять алкоголь, делайте это сознательно: не надо закусывать без меры – это не спасет от опьянения. Не забывайте пить воду”.

Министр также предложила украинцам заменить торты с кремами, перекладенцы, рулеты или жирные пончики на более здоровую альтернативу.



Кутья – кполезный десерт

Ульяна Супрун “Выберите сырники, ягодное желе или крема каталана (испанский десерт из молока, крахмала, лимонной цедры, корицы и желтка), банановый мусс (бананы, замоченные орехи, финики и какао), домашнее имбирное печенье или печеные яблоки и груши. А вот кутью заменять ничем не надо. Цельнозерновая пшеница, мак, орехи, узвар и сухофрукты-все полезное"”

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