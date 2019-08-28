16:31
28 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЗРЫВ В ДРОГОБЫЧЕ РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Секретная миссия робота Феди. Русская почта меняет формат
      Вєсті Кремля
      21:49, 27 августа
      Вести. UA: Дубинского учат толерантности. Как Медведчук праздновал День Независимости
      Вєсті.UA
      21:06, 27 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Блоги Блог Соцсети
      ВЗРЫВ В ДРОГОБЫЧЕ РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ
      Блог Соцсети

      Супрун: Повернення Богатирьової до України є сигналом про початок нового етапу боротьби

      4387
      Раїса Богатирьова абсолютно не дбала про роботу МОЗУ
      Раїса Богатирьова абсолютно не дбала про роботу МОЗУ / Фото з Тwitter

      Перші місяці роботи в МОЗ України мені постійно розповідали якісь історії про те, як організовувала роботу Раїса Богатирьова. Як вона ніколи не покидала свій "комплекс кабінетів міністра", який виглядав як палац. Натомість інша частина Міністерства була в критичному стані зі старими туалетами та пошарпаними стінами.

      Як усі мусили стояти струнко у коридорах, коли вона проходила поруч зі своїми охоронцями. Або ж як у неї "професійно" займалися закупівлями ліків та вакцин, пише в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці Facebook.

      Читайте також: Богатирьова повернулася в Україну, її затримала Нацполіція

      Богатирьова абсолютно не дбала про роботу МОЗУ, а велика частина працівників її боялися. Власне збагачення та керування оборудками в Міністерстві були її головною місією. Тут можна почитати більше про її діяльність, а тут про статки та маєтки, що належали сім'ї Богатирьових.

      20 серпня Голосіївський районний суд зобов'язав прокуратуру Києва закрити провадження проти Богатирьової. Її підозрюють у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Від слідства Богатирьова переховувалася протягом п'яти років. Але вчора вона вирішила повернутися в Україну і була затримана. Скоріш за все, скоро вона вийде на волю.

      Уже будучи міністром охорони здоров'я вона покривала схему з закупівель за кошти платників податків вакцин та туберкуліну у фірми свого сина. Антивакцинаторська кампанія, яка розпочалась в Україні, посилила сумніви у ефективності та безпечності вакцин і призвели до суттєвого спаду рівня вакцинації українців. Будучи секретарем РНБО у 2007-2012 роках, вона не спромоглась поставити національну безпеку країни вище власного збагачення.

      За свідченнями СБУ, у 2012-2014 роках, коли вона була на посаді міністра, понад 1 мільярд гривень було вкрадено з бюджетних коштів на ліки. Корупційні схеми Богатирьової та її поплічників призвели до значного завищення цін на лікарські засоби і медичні вироби. В той час один з найбільших із найбільших дистриб'юторів фармацевтичної продукції, постачав ліки на замовлення МОЗУ за цінами завищеними на 20-40%.

      Останні три роки нашу команду і зміни постійно атакують особи, які при Богатирьовій спокійно займали посади головних спеціалістів МОЗУ чи просто були "вхожими" до неї. Тодуров, Голубовська, Глузман, Донська – ви не знайдете критики діяльності міністра охорони здоров'я України часів Януковича від цих та подібних людей. Їх влаштовував статус-кво та можливість "впливати" на важливі призначення, номенклатури закупівель чи просто сидіти поруч з топ-посадовцем. Людина, яка координувала закупівлі ліків у статусі радника Богатирьової, – Дмитро Підтуркін, тепер спокійно працює помічником майбутнього заступника голови вже нового комітету з питань охорони здоров'я Валерія Дубіля ("Батьківщина").

      Повернення Богатирьової до України є сигналом про початок нового етапу боротьби за здоров'я та безпеку українців. Її послідовники і партнери нікуди навіть не виїздили і останні роки займались саботажем системних зміни у сфері, де вони звикли про все "домовлятися".

      Сьогодні ці ж люди намагаються повернути собі цю можливість і скористатися нею сповна. Не віддати медичну сферу злодіям та вбивцям для нового політичного керівництва дуже легко, якщо вони поставлять здоров'я українців реальним пріоритетом.

      Автор: Уляна Супрун

      Важливо: Клан Богтирьової хоче повернути собі контроль над державними закупівлями ліків

      blog_ava
      Ореховый Спас: украинские традиции и приметы
      сегодня
      12383
      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости Украины Новости политики Вакцинация Публикации Министерство здравоохранения Украины Раиса Богатырева Коррупция Ульяна Супрун
      Источник: Facebook
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Что известно о Вышинском: антиукраинские статьи, российские награды и обращение к Путину
      сегодня , 16:00 Что известно о Вышинском: антиукраинские статьи, российские награды и обращение к Путину
      427
      Супрун: Повернення Богатирьової до України є сигналом про початок нового етапу боротьби
      сегодня , 15:00 Супрун: Повернення Богатирьової до України є сигналом про початок нового етапу боротьби
      Блог Соцмережі 4387
      Раиса Богатырева вернулась в Украину: что известно о загородных особняках ее семьи
      сегодня , 14:44 Раиса Богатырева вернулась в Украину: что известно о загородных особняках ее семьи
      310
      Приватизация квартиры в 2019 году: документы, условия, советы и важные нюансы
      сегодня , 13:30 Приватизация квартиры в 2019 году: документы, условия, советы и важные нюансы
      115
      Какой путь выберет новая Верховная Рада, или Возможности изменить Украину больше не будет
      сегодня , 12:30 Какой путь выберет новая Верховная Рада, или Возможности изменить Украину больше не будет
      Блог Соцмережі 555
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук