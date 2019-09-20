Супрун пояснила, чому важливо долучитися до маршу за клімат

Цього вересня у всьому світі пройде хвиля кліматичних маршів #GlobalClimateStrike. Вже завтра Міжнародний марш за клімат в Україні пройде також в Києві та інших українських містах.

Боротьба із забрудненням планети – справа і відповідальність кожного.

Чому важливо долучитися? Бо забруднення навколишнього середовища через надмірне використання пластику, транспорту, промисловість та відсутність джерел альтернативної енергії забруднюють простір, у якому ми живемо, та впливають на зміни клімату. Ці зміни мають негативний вплив і на наше здоров'я, написала Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

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Зміна клімату відбувається через збільшення концентрації парникових газів в атмосфері Землі. Вони призводять до різкої зміни температури повітря, збільшення частоти та інтенсивності надзвичайних погодних явищ та природних катаклізмів. Внаслідок цього з'являються нові інфекції, руйнується інфраструктура, люди втрачають доступ до питної води, зникають різні види рослин та тварин.

За даними ВООЗ очікується, що з 2030 по 2050 роки зміни клімату стануть причиною додаткових 250 тисяч смертей на рік через недоїдання, малярію, діарею та аномальну спеку. Забруднення повітря та зміни клімату названо однією з десяти найбільш небезпечних загроз для здоров'я людей.

Не варто думати, що ці зміни стануться колись в далекому майбутньому. Вони відбуваються вже тут і зараз. І що більше ми їх ігноруємо, то більш незворотними вони стають.

Кожен з нас може відповідальніше ставитися до захисту навколишнього середовища та протидіяти змінам, що відбуваються:

– Зберігайте енергію та природні ресурси. Енергетика є найбільшим джерелом парникових викидів. Для цього ви можете замінити освітлення у помешканні на енергоефективне, встановити прилади регулювання споживання води, газу чи інших ресурсів, завжди вимикати світло та прилади, що не використовуються.

– "Озеленіть" своє пересування. Частіше обирайте громадський транспорт, електротранспорт, велосипед або прогулянку пішки. Автомобілі виробляють велику кількість вуглекислого газу.

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– Намагайтеся зменшити кількість сміття та відходів – сортуйте, віддавайте на переробку все, що можна переробити. Найкращий спосіб зменшити кількість відходів – не продукувати їх.

– Обирайте продукти у мінімальній обгортці, використовуйте багаторазові торбинки замість пластикових пакетів, носіть з собою багаторазову чашку для чаю чи кави, а для їжі використовуйте багаторазовий посуд.

– За змоги надавайте перевагу екологічним харчовим продуктам – споживайте сезонні продукти місцевого виробництва, вирощуйте власну їжу та не викидайте їжу. Надавайте перевагу альтернативам рослинного походження.

– Дбайте про довкілля – висаджуйте дерева, підтримуйте ініціативи зі збереження зелених зон і водних об'єктів у вашому місті, та не дозволяйте їх знищувати.

Більше порад про відповідальне ставлення до довкілля тут.

Крім особистих зусиль важливо розпочати системні дії у цьому напрямку. Саме це і є вимогою маршу. Долучайтесь!

Берегти довкілля – звичка "здорового" суспільства.

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