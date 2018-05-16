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Супрун предлагает запретить рекламу нетрадиционной медицины

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Минздрав предлагает запретить рекламу
Минздрав предлагает запретить рекламу "целительства и нетрадиционной медицины" / Фото из открытых источников

Министерство здравоохранения Украины разработало проект закона ограничивающего рекламу лекарственных средств. В частности Минздрав предлагает запретить рекламу "целительства и нетрадиционной медицины".

Исполняющая обязанности министра Украины по охране здоровья Ульяна Супрун написала об этом на своей странице в социальной сети Facebook.

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По способу и подаче рекламы лекарственных средств Украины очень отстает от стран Запада, где есть четкие правила и нормы, которые позволяют распространять рекламу лекарств,
– написала Супрун.

Ульяна Супрун отметила, что украинский рынок рекламы лекарственных средств очень хаотичен. Поскольку его никто должным образом не контролирует, это дает простор для манипуляций с информацией, что успешно используется.

"Сейчас в Украине рынок рекламы регулируют почти 10 различных законных и подзаконных актов, но на практике они не работают. По нашему мнению, это происходит из-за того, что отсутствует надлежащий контроль", – отметила Супрун.

Реклама – плохой советчик. Особенно, когда это реклама лекарств, а ее видит не специалист сферы здравоохранения, а человек, который ищет способ легкого и мгновенного выздоровления,
– подчеркивает министр.

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Супрун также написала, что реклама лекарственных средств приводит к тому, что люди отказываются от действительно необходимого лечения. Вместе с этим широкое применение получают такие явления, как "лечение по телевизору" и google-терапия.

Предлагается также запретить "привлечение к рекламе конкретного препарата известных людей, актеров, изображающих медработников", а также "информацию, что лекарства предназначены исключительно для лечения детей".

Напомним, что недавно Ульяна Супрун развенчала миф о профилактике опасных паразитов, написав об этом на своей странице в Facebook.

Теги: Новости Украины Здоровье Медицина Ульяна Супрун Министерство здравоохранения Украины Народная медицина
Источник: 24 Канал
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