Супрун предлагает запретить рекламу нетрадиционной медицины

Министерство здравоохранения Украины разработало проект закона ограничивающего рекламу лекарственных средств. В частности Минздрав предлагает запретить рекламу "целительства и нетрадиционной медицины".

Исполняющая обязанности министра Украины по охране здоровья Ульяна Супрун написала об этом на своей странице в социальной сети Facebook.

Читайте также: Целители feat. МЗ: как закон регулирует народную медицину

По способу и подаче рекламы лекарственных средств Украины очень отстает от стран Запада, где есть четкие правила и нормы, которые позволяют распространять рекламу лекарств,

– написала Супрун.

Ульяна Супрун отметила, что украинский рынок рекламы лекарственных средств очень хаотичен. Поскольку его никто должным образом не контролирует, это дает простор для манипуляций с информацией, что успешно используется.

"Сейчас в Украине рынок рекламы регулируют почти 10 различных законных и подзаконных актов, но на практике они не работают. По нашему мнению, это происходит из-за того, что отсутствует надлежащий контроль", – отметила Супрун.

Реклама – плохой советчик. Особенно, когда это реклама лекарств, а ее видит не специалист сферы здравоохранения, а человек, который ищет способ легкого и мгновенного выздоровления,

– подчеркивает министр.

Читайте также: Более 50% всех используемых лекарств неэффективны, – Супрун

Супрун также написала, что реклама лекарственных средств приводит к тому, что люди отказываются от действительно необходимого лечения. Вместе с этим широкое применение получают такие явления, как "лечение по телевизору" и google-терапия.

Предлагается также запретить "привлечение к рекламе конкретного препарата известных людей, актеров, изображающих медработников", а также "информацию, что лекарства предназначены исключительно для лечения детей".

Напомним, что недавно Ульяна Супрун развенчала миф о профилактике опасных паразитов, написав об этом на своей странице в Facebook.