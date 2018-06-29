Супрун предупредила об опасности популярных напитков летом
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун предостерегает не пить спиртные напитки летом, поскольку они наносят существенный вред организму.
Об этом она написала на странице в Facebook.
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Все потому, что употребление этих напитков усиливает обезвоживание. Алкоголь заставляет почки выводить воду, а не удерживать ее.
Из-за употребления алкоголя человек чувствует себя еще жарче. Создается впечатление, что человека эти напитки согревают, однако не происходит охлаждения. Как следствие – у человека может упасть давление и возникнуть ощущение слабости и усталости.
Значительно увеличивается риск сердечного приступа после употребления спиртных напитков, даже если человек редко пьет. Из-за жары у человека может возникнуть головокружение. Супрун не рекомендует употреблять спиртные напитки летом особенно тем людям, у которых больное сердце.
Алкоголь не улучшает активный отдых, даже наоборот – это увеличивает риск несчастных случаев на 20-25%. Спиртное значительно ухудшает чувство равновесия и баланса, а, следовательно, возрастают шансы травмироваться и упасть.
Она предостерегла беременных женщин, людей с больным сердцем и тем, кто принимает лекарства, категорически не пить алкоголь.
Супрун советует пить летом напитки, содержащие электролиты: компот, морс, лимонад или даже теплый чай.
К слову, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, почему мороженое является недейственным способом охладиться в жару.
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