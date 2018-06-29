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Супрун предупредила об опасности популярных напитков летом

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Супрун предупредила об опасности спиртных напитков летом
Супрун предупредила об опасности спиртных напитков летом / unsplash.com

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун предостерегает не пить спиртные напитки летом, поскольку они наносят существенный вред организму.

Об этом она написала на странице в Facebook.

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Все потому, что употребление этих напитков усиливает обезвоживание. Алкоголь заставляет почки выводить воду, а не удерживать ее.

Из-за употребления алкоголя человек чувствует себя еще жарче. Создается впечатление, что человека эти напитки согревают, однако не происходит охлаждения. Как следствие – у человека может упасть давление и возникнуть ощущение слабости и усталости.

Значительно увеличивается риск сердечного приступа после употребления спиртных напитков, даже если человек редко пьет. Из-за жары у человека может возникнуть головокружение. Супрун не рекомендует употреблять спиртные напитки летом особенно тем людям, у которых больное сердце.

Алкоголь не улучшает активный отдых, даже наоборот – это увеличивает риск несчастных случаев на 20-25%. Спиртное значительно ухудшает чувство равновесия и баланса, а, следовательно, возрастают шансы травмироваться и упасть.

via GIPHY

Она предостерегла беременных женщин, людей с больным сердцем и тем, кто принимает лекарства, категорически не пить алкоголь.

Супрун советует пить летом напитки, содержащие электролиты: компот, морс, лимонад или даже теплый чай.

К слову, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, почему мороженое является недейственным способом охладиться в жару.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 
Теги: Здоровая жизнь Здоровье Лечение Алкоголь Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
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