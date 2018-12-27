Супрун раскритиковала праздничное меню украинцев
Исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила, как украинцам сделать новогоднее и рождественское меню полезным.
Об этом она написала на своей странице Facebook.
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Супрун советует взвесить все за и против, когда планируете сложное богатое меню к праздникам. По ее словам, шум, ожоги, многозадачность, тяжелые сумки и расходы денег - ничто из этого здоровья вам не прибавит.
Оливье вреден из-за майонеза
Министерка советует сделать то же самое, но немного проще и полезнее.
Также она посоветовала отказаться от традиционного салата "селёдка под шубой" – блюдо, в котором много майонеза и человеческого труда. Сделайте проще – отдельно селёдка или скумбрия. Отдельно – винегрет, и добавьте к этому печеные овощи: картофель, сельдерей, пастернак, морковь, тыква и масло. Вы получите то же, но в более легкой форме. И готовить проще.
Селёдка под шубой – блюдо, в котором много майонеза
Ульяна Супрун предлагает запекать мясо, а не жарить, а холодец дополнить овощным салатом и цвикли (блюдо, которое готовится из отварной столовой свеклы, хрена и пряностей).
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