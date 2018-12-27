Супрун раскритиковала праздничное меню украинцев

Исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила, как украинцам сделать новогоднее и рождественское меню полезным.

Об этом она написала на своей странице Facebook.

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Супрун советует взвесить все за и против, когда планируете сложное богатое меню к праздникам. По ее словам, шум, ожоги, многозадачность, тяжелые сумки и расходы денег - ничто из этого здоровья вам не прибавит.



Оливье вреден из-за майонеза

Министерка советует сделать то же самое, но немного проще и полезнее.

Ульяна Супрун "Возьмем оливье. Это салат, потому что в нем много порезанных компонентов и соус: картофель, морковь, лук, огурцы, мясо, яйца и жирный майонез. Собственно, оливье может быть полноценной пищей, а не "салатом": здесь есть белки, жиры, медленные углеводы. Что сделать? Есть оливье – не готовьте больше калорийных блюд. Поймите, что майонез – это проблема. Его много, он калорийный, малопитательный, и затрудняет пищеварение".

Также она посоветовала отказаться от традиционного салата "селёдка под шубой" – блюдо, в котором много майонеза и человеческого труда. Сделайте проще – отдельно селёдка или скумбрия. Отдельно – винегрет, и добавьте к этому печеные овощи: картофель, сельдерей, пастернак, морковь, тыква и масло. Вы получите то же, но в более легкой форме. И готовить проще.

Селёдка под шубой – блюдо, в котором много майонеза

Ульяна Супрун предлагает запекать мясо, а не жарить, а холодец дополнить овощным салатом и цвикли (блюдо, которое готовится из отварной столовой свеклы, хрена и пряностей).

Ульяна Супрун "Хорошо приготовить к праздникам суп, куриный или рыбный бульон или борщ. Жидкая теплая пища, в которой – полезные овощи, способствующие пищеварению и удерживающие нас от переедания. Суп этот источник микроэлементов и доступных питательных веществ на утро с похмельем".

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