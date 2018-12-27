10:34
27 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Шальная императрица Поклонская. "Могучая" армия РФ
      Вєсті Кремля
      21:34, 26 декабря
      Вести.UA: Политика Зеленского. "Подарок" под елку от России
      Вєсті.UA
      19:23, 26 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Супрун раскритиковала праздничное меню украинцев

      39 Читати новину українською
      Супрун посоветовала, как сделать новогодний стол полезным
      Супрун посоветовала, как сделать новогодний стол полезным / Соцсети

      Исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила, как украинцам сделать новогоднее и рождественское меню полезным.

      Об этом она написала на своей странице Facebook.

      Читайте также: Топ-10 популярных мифов, которые Супрун опровергла в 2018 году

      Супрун советует взвесить все за и против, когда планируете сложное богатое меню к праздникам. По ее словам, шум, ожоги, многозадачность, тяжелые сумки и расходы денег - ничто из этого здоровья вам не прибавит.

      Шкода олів'я
      Оливье вреден из-за майонеза

      Министерка советует сделать то же самое, но немного проще и полезнее.

       
      Ульяна Супрун
      "Возьмем оливье. Это салат, потому что в нем много порезанных компонентов и соус: картофель, морковь, лук, огурцы, мясо, яйца и жирный майонез. Собственно, оливье может быть полноценной пищей, а не "салатом": здесь есть белки, жиры, медленные углеводы. Что сделать? Есть оливье – не готовьте больше калорийных блюд. Поймите, что майонез – это проблема. Его много, он калорийный, малопитательный, и затрудняет пищеварение".

      Также она посоветовала отказаться от традиционного салата "селёдка под шубой" – блюдо, в котором много майонеза и человеческого труда. Сделайте проще – отдельно селёдка или скумбрия. Отдельно – винегрет, и добавьте к этому печеные овощи: картофель, сельдерей, пастернак, морковь, тыква и масло. Вы получите то же, но в более легкой форме. И готовить проще.

      Оселедець під шубою Селёдка под шубой – блюдо, в котором много майонеза

      Ульяна Супрун предлагает запекать мясо, а не жарить, а холодец дополнить овощным салатом и цвикли (блюдо, которое готовится из отварной столовой свеклы, хрена и пряностей).

       
      Ульяна Супрун
      "Хорошо приготовить к праздникам суп, куриный или рыбный бульон или борщ. Жидкая теплая пища, в которой полезные овощи, способствующие пищеварению и удерживающие нас от переедания. Суп этот источник микроэлементов и доступных питательных веществ на утро с похмельем".

      Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Советы Здоровье Здоровая жизнь Ульяна Супрун Здоровое питание
      Источник: Здоров'я 24
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
       10 января , 16:03
      Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
       3 ноября 2017 , 14:40
      6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
       11 марта , 23:00
      За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
       23 марта , 09:38
      В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
       26 октября 2017 , 13:30
      Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
       25 ноября 2017 , 08:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук