Супрун распространила милое видео о том, как заводить друзей

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, известная тем, что часто публикует интересную и полезную информацию о здоровье, отошла от привычной темы и распространила трогательный видеоролик о том, как заводить друзей.

Об этом свидетельствует сообщение Супрун на ее странице в Facebook.

Так, в видеоролике дети в кафе подходят ко взрослым-незнакомцам, которые в одиночку пьют кофе, и начинают с ними разговор. При этом малыши ставят разнообразные вопросы, в основном довольно забавные, которые поражают незнакомцев своей непосредственностью.

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Помню, как легко было найти друзей, когда была ребенком. За ежедневными заботами и делами мы забываем о простых вещах, которые делают нас счастливыми и здоровыми. Дети, как никто другой, способны напомнить нам о действительно ценном,

– говорится в сообщении и. о. министра.

Супрун подчеркнула, что искренность и открытость в общении, новые знакомства и впечатления приносят больше пользы здоровью.