Супрун рассказала, как избежать детской смертности и травматизма

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун отметила, что в автомобильных катастрофах каждый день гибнет около 500 детей.

90% случаев случаются в странах с низким и средним уровнем дохода, говорится на странице в Facebook.

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Эти риски можно существенно уменьшить с помощью детского автокресла.



Почему необходимо установить детское автокресло

Всемирная организация здравоохранения отметила, что детские автомобильные кресла уменьшают риски получения серьезной травмы на 80% в сравнении с детьми, которых фиксируют в авто просто с помощью ремня безопасности.

Таким образом безопасность кресла зависит от того, правильно ли его подобрали. Супрун советует выбирать автокресло вместе с детьми, смотреть на маркировку. Если же кресло использовалось, то стоит обратить внимание на повреждения. Автокресло имеет срок годности – 6 лет.



Почему необходимо установить детское автокресло

Также автомобильные кресла должны содержать рекомендации по установке. К примеру, детей в возрасте до 1-2 лет нельзя перевозить лицом по направлению движения.

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