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Супрун рассказала, как избежать детской смертности и травматизма

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Как избежать детской смертности и травматизма
Как избежать детской смертности и травматизма / driving.co.uk

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун отметила, что в автомобильных катастрофах каждый день гибнет около 500 детей.

90% случаев случаются в странах с низким и средним уровнем дохода, говорится на странице в Facebook.

Читайте также: Почему опасно оставлять детей в авто: объяснение Супрун

Эти риски можно существенно уменьшить с помощью детского автокресла.

Чому потрібно встановити автокрісло
Почему необходимо установить детское автокресло

Всемирная организация здравоохранения отметила, что детские автомобильные кресла уменьшают риски получения серьезной травмы на 80% в сравнении с детьми, которых фиксируют в авто просто с помощью ремня безопасности.

Таким образом безопасность кресла зависит от того, правильно ли его подобрали. Супрун советует выбирать автокресло вместе с детьми, смотреть на маркировку. Если же кресло использовалось, то стоит обратить внимание на повреждения. Автокресло имеет срок годности – 6 лет.

Чому потрібно встановити автокрісло
Почему необходимо установить детское автокресло

Также автомобильные кресла должны содержать рекомендации по установке. К примеру, детей в возрасте до 1-2 лет нельзя перевозить лицом по направлению движения.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 
Теги: Здоровье Дети Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
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