Супрун рассказала, как начать правильно питаться в новом году

"Начать сбалансировано и более здорово питаться" — важнейший пункт в каждой новогодней резолюции. Ведь почти во всех случаях польза от сбалансированного питания существенно уменьшит риски появления сердечно-сосудистых болезней, диабета 2 типа, ожирения и некоторых видов рака.

Об этом написала исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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1. Ежедневно есть 5 порций овощей и фруктов. 1 порция = 80 г свежих, консервированных или замороженных фруктов и овощей или 30 граммов сухофруктов.

2. Употреблять больше клетчатки. Это фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, орехи, семена, соя и бобовые.



Клетчатка имеет важное значение в рационе человека

3. Употреблять достаточное количество углеводов – цельнозерновых злаков, крахмалистых овощей, бобовых и фруктов. Они должны составлять минимум треть рациона. Никакие диетические рекомендации не советуют полного отказа от углеводов, а ограничения касаются только добавленных сахаров.

4. Есть молочные продукты.

Ульяна Супрун “Нам нужны 2-3 порции в день (одна порция = стакан жидкого продукта, или 40 граммов – для твердого сыра). Для молочных продуктов важные правила: низкое содержание жира, но не обезжиренные (обезжиренная молочная продукция вместе с калориями теряет витамины A и D, не вызывает ощущение сытости), выбирать молочные продукты с меньшим содержанием сахара или вообще без него”.

5. Есть больше бобовых продуктов.

6. Употреблять достаточное количество полезных жиров. Старайтесь есть рыбу минимум 2 раза в неделю. Жирная рыба (анчоусы, семга, форель, сельдь, скумбрия) является одним из лучших источников омега-3 полиненасыщенных жирных кислот и имеет низкое содержание ртути. Избегайте жарки на растительном масле. Ешьте яйца.

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7. Кушать ферментированные продукты – это кефир, мисо, кимчи – корейский маринованный редис и капуста, квашеная свекла, свекольный квас и квашеная капуста. Они необходимы для нормальной работы кишечника и имеют полезные питательные вещества и аминокислоты.

Ферментированные продукты имеют много питательных веществ и аминокислот

8. Старайтесь уменьшить употребление или вообще отказаться от: а) сахара – средняя суточная норма добавленных сахаров должна быть не более 32-50 граммов; б) насыщенных жиров – средняя суточная норма 20-30 г; в) красного и процесованого мяса.

9. Не употребляйте БАДы (биологически активные добавки) "на всякий случай".

10. Пейте воду.

Уляяна Супрун “Этот пункт заслуживает отдельного резолюции. Достаточное употребление воды ежедневно помогает преодолеть хроническую усталость, стресс, улучшает работу мозга и всего организма. Единых норм потребления жидкости не может быть, потому что это зависит от многих факторов, которые следует рассматривать в каждом конкретном случае. Лучший совет – пить воду, когда чувствуете жажду”.

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