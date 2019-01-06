Супрун рассказала, как начать правильно питаться в новом году
"Начать сбалансировано и более здорово питаться" — важнейший пункт в каждой новогодней резолюции. Ведь почти во всех случаях польза от сбалансированного питания существенно уменьшит риски появления сердечно-сосудистых болезней, диабета 2 типа, ожирения и некоторых видов рака.
Об этом написала исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
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1. Ежедневно есть 5 порций овощей и фруктов. 1 порция = 80 г свежих, консервированных или замороженных фруктов и овощей или 30 граммов сухофруктов.
2. Употреблять больше клетчатки. Это фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, орехи, семена, соя и бобовые.
Клетчатка имеет важное значение в рационе человека
3. Употреблять достаточное количество углеводов – цельнозерновых злаков, крахмалистых овощей, бобовых и фруктов. Они должны составлять минимум треть рациона. Никакие диетические рекомендации не советуют полного отказа от углеводов, а ограничения касаются только добавленных сахаров.
4. Есть молочные продукты.
5. Есть больше бобовых продуктов.
6. Употреблять достаточное количество полезных жиров. Старайтесь есть рыбу минимум 2 раза в неделю. Жирная рыба (анчоусы, семга, форель, сельдь, скумбрия) является одним из лучших источников омега-3 полиненасыщенных жирных кислот и имеет низкое содержание ртути. Избегайте жарки на растительном масле. Ешьте яйца.
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7. Кушать ферментированные продукты – это кефир, мисо, кимчи – корейский маринованный редис и капуста, квашеная свекла, свекольный квас и квашеная капуста. Они необходимы для нормальной работы кишечника и имеют полезные питательные вещества и аминокислоты.
Ферментированные продукты имеют много питательных веществ и аминокислот
8. Старайтесь уменьшить употребление или вообще отказаться от: а) сахара – средняя суточная норма добавленных сахаров должна быть не более 32-50 граммов; б) насыщенных жиров – средняя суточная норма 20-30 г; в) красного и процесованого мяса.
9. Не употребляйте БАДы (биологически активные добавки) "на всякий случай".
10. Пейте воду.
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