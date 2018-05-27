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Супрун рассказала, как помочь мозгу работать лучше

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Ульяна Супрун
Ульяна Супрун

Человеческий мозг – вещь довольно уникальна. И его использования на "полную" может увеличить человеческую производительность.

По словам и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, идея о том, что наш мозг не работает на все 100% – только приятная легенда, на которой долгое время наживались шарлатаны.

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Используя МРТ-диагностику, ученым удалось наглядно продемонстрировать, как различные участки мозга реагируют в ответ на различные раздражители, четко доказывая, что человек использует свой мозг на 100%. Поэтому наш мозг работает исправно, более того, фиксирования этих активных 10% связано с его уникальной способностью сохранять энергию и управлять задачами,
– отметила Ульяна Супрун.

Она подчеркнула, что лучший путь помочь мозгу работать лучше – это вести здоровый образ жизни.

"Когда организм получает достаточно питательных веществ, физической активности и отдыха, тогда и мозг работает на полную мощность", – подытожила Ульяна Супрун.

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Теги: Новости Украины Ульяна Супрун Здоровая жизнь Здоровье
Источник: 24 Канал
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