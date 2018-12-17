Супрун рассказала, как правильно "прокачивать" иммунитет
Биологически-активные добавки (БАДы) и мультивитамины не могут предотвратить серьезные болезни, однако могут быть полезны для людей с определенными медицинскими показаниями
Об этом сообщила министра здравоохранения Ульяна Супрун.
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По ее словам, чтобы не заболеть в сезон простуды и гриппа, люди склонны сами себе назначать целые комплексы витаминов и тратить на них немалые деньги.
Супрун подчеркнула, что реально действенный способ ускорить этот процесс – вакцинация. Вместе с прививкой вы вводите в организм невооруженную и очень слабую версию инфекции. Благодаря этому приобретенная иммунная система имеет возможность запомнить микроб и в следующий раз при встрече с ним действовать быстрее.
Вакцинация – единственный действенный спаосиб защититься от болезней
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