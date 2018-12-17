Супрун рассказала, как правильно "прокачивать" иммунитет

Биологически-активные добавки (БАДы) и мультивитамины не могут предотвратить серьезные болезни, однако могут быть полезны для людей с определенными медицинскими показаниями

Об этом сообщила министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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По ее словам, чтобы не заболеть в сезон простуды и гриппа, люди склонны сами себе назначать целые комплексы витаминов и тратить на них немалые деньги.

Уляна Супрун “В основном это делается из-за убеждения, что наша иммунная система как крепость, постоянно нуждается в укреплении. И чем больше камней (в виде дополнительных витаминов или "суперфудов") мы туда принесем, тем больше построим стен и тем лучше наша крепость нас будет защищать от атак микробов. Профессор иммунологии и инфекционных заболеваний Королевского колледжа Лондона Чарльз Бенгам объясняет, что наш иммунитет слишком сложный, чтобы его можно было усилить биологически-активными добавками”.

Супрун подчеркнула, что реально действенный способ ускорить этот процесс – вакцинация. Вместе с прививкой вы вводите в организм невооруженную и очень слабую версию инфекции. Благодаря этому приобретенная иммунная система имеет возможность запомнить микроб и в следующий раз при встрече с ним действовать быстрее.



Вакцинация – единственный действенный спаосиб защититься от болезней

Уляна Супрун “Это не означает, что витамины не играют никакой роли в функционировании иммунной системы. Они очень важны, но мы их принимаем достаточно вместе с пищей. Дополнительное употребление витаминов и диетических добавок может быть полезным лишь для людей, которые имеют к этому медицинские показания. А это должен определять только врач”

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