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Супрун рассказала, как правильно заниматься спортом в преклонном возрасте

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Супрун посоветовала, как заниматься спортом пожилым людям
Супрун посоветовала, как заниматься спортом пожилым людям / leisureopportunities.co.uk

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что постоянное движение помогает пожилым людям поддерживать вес, нормализует давление и уменьшает риск серьезных заболеваний.

Пожилым людям рекомендуют заниматься спортом минимум 2,5 часа в неделю, говорится на странице в Facebook.

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Стоит распределять занятия на блоки по 10-15 минут дважды или трижды в день. Двигательная активность для пожилых людей должна быть разнообразной, но, прежде всего, она должна быть по душе.

Улучшить чувство равновесия способны упражнения на баланс, обеспечить лучшую работу сердца, уменьшить ощущение усталости могут кардио тренировки. Силовые упражнения помогают укрепить мышцы и предотвратить потерю костной массы.

Для того, чтобы повысить гибкость, необходимо делать утреннюю зарядку.

Кроме этого, выполнение некоторых домашних обязанностей, работа в саду и на огороде – это дополнительная порция активности,
– заверила Супрун.

Супрун заверила, что физическая активность уменьшает риск заболевания Альцгеймера, диабета, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза и некоторых видов рака. Спорт помогает засыпать быстрее и спать крепко.

Она также обнародовала примеры упражнений, которые помогут сохранить здоровье.

К слову, заболевания сердца относятся к наиболее сложным и жизненно опасным в Украине. Чтобы уберечь сердце, необходимо ежегодно обследоваться, бросить курить, правильно питаться.

 

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
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