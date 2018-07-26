Супрун рассказала, как сладости влияют на работу мозга

Сладости, в частности конфеты, шоколадки и пирожные не помогают мозгу лучше справляться с заданиями. В то же время, ограничение калорий в рационе и бег на длинные дистанции делают людей умнее.

Об этом написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун на своей странице в Facebook.

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Она подтвердила, что мозг как источник энергии может есть только глюкозу или созданные печенью из жиров кетоны, однако "это нельзя считать лицензией на сладости и жирную пищу".

По словам и.о. министра здравоохранения, человеческое тело самостоятельно поддерживает постоянный уровень глюкозы благодаря гормонам.

Кроме того, если вы в восторге от своей работы, вам наверное знакомо чувство бабочек в животе, покалывание в пальцах и муравьев на коже, значит, у вас выделяется гормон адреналин. Он делает так, чтобы глюкоза беспрепятственно поступала в кровь и питала мозг. Пирожные и тортики здесь ни к чему. И совсем печальная новость – избыток сладкого быстро изымается из крови и к нейронам не попадает,

– отметила Супрун.

Чиновница добавила, что хотя сладкая и жирная пища и дает временное удовольствие, но в итоге не помогает, только делает людей вялыми и сонными.

"Вместо этого ограничение калорий и занятия спортом еще и как "запускают" работу мозга. Они способствуют образованию так называемого нейротрофного фактора мозга (brain-derived neurotrophic factor, BDNF), что способствует выживанию нейронов и их взаимодействию – а значит, обучению и памяти", – подчеркнула она.

Также, Супрун подчеркнула, что для поддержания мозга и здоровья всего организма в целом, ученые советуют питаться сбалансировано, разнообразно, избегать жирного и сладкого, быть физически активными, и достаточно отдыхать.

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