Супрун рассказала, как выявить тепловые травмы и помочь пострадавшему

Существуют высокие риски перегрева и получения теплового удара, потому что солнечные лучи летом очень опасны и активны.

Об этом написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook. При тепловых травмах, независимо от видов, нужно срочно охладить пострадавшего.

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При тепловом ударе основными признаками являются высокая температура, головная боль, тошнота и горячая красная кожа. Также у пострадавшего наблюдается изменение состояния сознания. При тепловом ударе нужно вызвать скорую помощь, снять одежду с пострадавшего и охладить его.



При потнице у человека возникают ярко-красные высыпания на коже шеи, в области паха и в верхней части грудной клетки. На больших участках появляется гусиная кожа, которая исчезает при холодном воздухе.



Чтобы помочь необходимо зайти в прохладное помещение с малой влажностью воздуха. Также следите, чтобы область высыпания оставалась сухой, на нее можно нанести специальную присыпку, однако не мазь или крем.

Тепловое истощение предусматривает сильное потоотделение, головную боль и повышенную температуру тела. Чтобы снять симптомы нужно охладить пострадавшего и давать ему пить маленькими глотками холодную воду.



Основным признаком тепловых судорог является боль или судороги в мышцах. Поэтому человеку необходимо перейти в прохладное помещение, пить воду и избегать физической активности.