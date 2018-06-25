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Супрун рассказала, как выявить тепловые травмы и помочь пострадавшему

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Тепловые травмы: признаки и первая помощь
Тепловые травмы: признаки и первая помощь / evivam.de

Существуют высокие риски перегрева и получения теплового удара, потому что солнечные лучи летом очень опасны и активны.

Об этом написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook. При тепловых травмах, независимо от видов, нужно срочно охладить пострадавшего.

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При тепловом ударе основными признаками являются высокая температура, головная боль, тошнота и горячая красная кожа. Также у пострадавшего наблюдается изменение состояния сознания. При тепловом ударе нужно вызвать скорую помощь, снять одежду с пострадавшего и охладить его.

При потнице у человека возникают ярко-красные высыпания на коже шеи, в области паха и в верхней части грудной клетки. На больших участках появляется гусиная кожа, которая исчезает при холодном воздухе.

Чтобы помочь необходимо зайти в прохладное помещение с малой влажностью воздуха. Также следите, чтобы область высыпания оставалась сухой, на нее можно нанести специальную присыпку, однако не мазь или крем.

via GIPHY

Тепловое истощение предусматривает сильное потоотделение, головную боль и повышенную температуру тела. Чтобы снять симптомы нужно охладить пострадавшего и давать ему пить маленькими глотками холодную воду.

Основным признаком тепловых судорог является боль или судороги в мышцах. Поэтому человеку необходимо перейти в прохладное помещение, пить воду и избегать физической активности.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь LifeStyle Лечение Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
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