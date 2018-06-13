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Телеканал новостей 24 Новости Медицина

Супрун рассказала о самых абсурдных способах лечения

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Супрун развенчала мифы о соде и расторопше
Супрун развенчала мифы о соде и расторопше / elvenezolano.com

Чтобы вылечиться, люди готовы поверить в чудодейственность абсурдных с точки зрения доказательной медицины способов.

Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook, взяв комментарий у врача гастроэнтеролога-диетолога Натальи Дынник. Два самых распространенных мифа "здорового питания" касаются соды и расторопши.

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Миф о пользе соды

В частности, бытует мнение, что употребление соды улучшит обмен веществ или кислотно-щелочного баланса, а пить её в народной медицине рекомендуют просто с водой и натощак. Такое потребление соды может привести к фатальным последствиям.

Сода повышает кислотность желудка, что может привести к язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Также она может вызвать такие осложнения, как перфорация и желудочно-кишечное кровотечение.

Это может вызвать электролитные нарушения, повышается уровень натрия и уменьшается уровень калия, кальция и магния, что может приводить к нарушению в сердечно-сосудистой регуляции, повышению артериального давления, нарушению минерализации костей, образование камней в почках, нередко даже к таким осложнениям, как отек мозга,
– отметила врач.

Миф о пользе расторопши

Довольно часто люди злоупотребляют самолечением. И когда они сами себе назначают желчегонные средства – такое "лечение" может обернуться серьезными последствиями для здоровья.

"Особенно это касается пациентов с уже установленной желчно-каменной болезнью. Вместо этого им вообще противопоказано употреблять любые средства, содержащие травы с желчегонным свойствами, например, расторопшу", – пояснила гастроэнтеролог-диетолог.

Применение расторопши может привести к обострению холецистита, выходу камня из желчного пузыря в холедох и спровоцировать ургентное состояние с острой желчной коликой, механической желтухой и развитием панкреатита. В таких случаях может спасти жизнь только своевременная хирургическая помощь.

Поэтому, чтобы избежать риска желчнокаменной болезни, необходимо регулярно завтракать здоровой пищей с употреблением полезных жиров и не пить кофе натощак.

Также нужно потреблять много овощей и фруктов, пить достаточно воды и ограничивать продукты, содержащие сахар, соль и белую муку.

 

Теги: Медицина Министерство здравоохранения Украины Здоровье Лечение Ульяна Супрун Лекарства Народная медицина
Источник: 24 Канал
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