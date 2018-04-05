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Супрун рассказала, по каким критериям родителям следует выбирать педиатров

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Супрун объяснила, как родителям следует выбирать врача для ребенка
Супрун объяснила, как родителям следует выбирать врача для ребенка / obozrevatel.com

Главным критерием при выборе врача для ребенка должно быть доверие. Кроме этого, педиатр должен быть уверен в необходимости вакцинации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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На этой неделе общались с активными мамами и папами по кампании по выбору врачей. Родители, которые пришли на встречу, попросили нас дать советы, на какие вещи должны обратить внимание родители, чтобы удостовериться – это врач станет надежным партнером в вопросах здоровья детей. Подготовили несколько критериев, которые должны помочь. Будут полезными не только родителям, но и каждому украинцу, который еще не сделал этот важный выбор,
– написала Супрун.

Она отметила, что главным критерием выбора должно стать доверие. Супрун предостерегла не спешить и не подписывать декларацию с первым попавшимся врачом.

Кроме этого, и.о. министра здравоохранения считает, что педиатр должен быть уверенным и проактивным в необходимости вакцинации. Также при выборе врача следует обратить внимание на то, не слишком ли он часто назначает маленьким пациентам неоправданные препараты (например, антибиотики при простуде или иммуномодуляторы для усиления иммунитета). По мнению Ульяны Супрун, врач-педиатр не должен оперировать такими терминами, как "вегето-сосудистая дистония" и распространять другие медицинские мифы, в частности о том, что гомеопатия является эффективным лечением.

Супрун отмечает, что возраст врача – это тоже неважный критерий.

Существует ошибочное мнение, что молодые врачи хуже старших, поскольку имеют меньше опыта. Зато не существует точных научных данных, подтверждающих связь между возрастом врача и эффективностью его работы, особенно в отношении результатов лечения пациента. Главное – мотивация помогать, опыт использования доказательной медицины (международных протоколов лечения) и стремление совершенствовать свои навыки,
– подчеркнула и.о. министра здравоохранения.

Напомним, 2 апреля в Украине стартовала кампания, которая дает украинцам возможность выбирать врача, который будет предоставлять им первую медицинскую помощь. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун уточнила, что по состоянию на 4 апреля уже 170 тысяч украинцев подписали декларации с врачами.

Теги: Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 канал
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