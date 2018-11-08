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      Супрун разрушила миф о вреде популярных продуктов

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      Супрун разрушила миф о вреде популярных продуктов
      Супрун разрушила миф о вреде популярных продуктов / healthtodayeasy.com

      В Украине существует миф о том, что людям, которые имеют неприятие лактозы, молоко и другие молочные продукты нельзя употреблять, так как они могут принести вред организму.

      Об этом пишет и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

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      Она объясняет, что молоко содержит молочный сахар – лактозу. Для ее расщепления необходим фермент лактазу. Этот фермент расщепляет дисахарид на моносахары, которые всасываются в кишечнике и усваиваются нашим организмом.

      Если этого не происходит в организме, то сахар не всасывается. Классическим симптомом неприятия лактозы является большое количество газов. Выработка лактазы с возрастом уменьшается, поэтому и восприятие молока и других молочных продуктов происходит у всех людей по-разному.

      via GIPHY

      Супрун отметила, что на сегодня около 75% взрослого населения имеют пониженную способность переваривать лактозу во взрослом возрасте.

      При неусвоение лактозы нужно отдавать предпочтение продуктам без лактозы или потреблять мало молочных продуктов, однако регулярно.

      Исследование американских ученых показало, что симптомы лактазной недостаточности будут минимальные, или не будут наблюдаться, если употреблять за один прием пищи не более 12 граммов лактозы. Другие исследования показывают, что людям с неприятием лактозы необходимо употреблять кисломолочные продукты, содержащие живые лактобациллы и бифидобактерии, которые способны перерабатывать лактозу с наименьшим газообразованием.

      Супрун зруйнувала міф про шкоду популярних продуктів
      Супрун разрушила миф о вреде популярных продуктов

      Супрун объясняет, что людям с восприятием лактозы, все равно стоит помнить, что нужно соблюдать умеренность при употреблении молочных продуктов, особенно с высокой жирностью.

       

      Какие еще мифы развенчала уляна супрун
       

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Ульяна Супрун
      Источник: 24 Канал
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