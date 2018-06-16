Супрун развенчала миф о мороженом в жару
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, почему мороженое является недейственным способом охладиться в жару.
О развенчании очередного мифа она написала в своем Facebook.
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Холод, который нам передаст 100 грамм мороженого, несущественный – ведь мы весим десятки килограмм. Зато оно даст нам энергию, а значит – тепло. Приятные ощущения от мороженого связаны, прежде всего, с его вкусом,
– пояснила Ульяна Супрун.
Между тем лед или холодная вода позволят избавиться от чувства жажды, но не охладиться.
"Чтобы почувствовать прохладу, нам следует охладить кожу, а не желудок. А кожа охлаждается, когда из нее испаряется влага, например, пот", – отметила глава Минздрава.
Экспериментально доказано, что тело реагирует на холодную воду уменьшением потоотделения, а следовательно – хуже охлаждается и сохраняет тепло.
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В жару Супрун советует запастись достаточным количеством воды.
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