Супрун развенчала миф о популярной безглютеновой диете

Популярную безглютенову диету по-разному интерпретируют в Интернете, в рекламе о ней говорят некоторые знаменитости.

Однако от этого предостерегает исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на странице в Facebook.

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Она объясняет это тем, что глютен или клейковина – это запасной белок. Этот продукт является безопасным для большинства людей и хорошо усваивается организмом.

Однако для 1% людей планеты употреблять глютен очень опасно, это связано с аутоиммунной болезнью, которая называется глютеновая энтеропатия или целиакия. Когда эти люди употребляют глютен, то иммунная система создает антитела, которые разрушают стенки кишечника. Это нарушает процесс всасывания питательных веществ.

Супрун развенчала миф о безглютеновой диете

В других случаях люди без целиакии отказываются от питательных веществ, таких как железо, кальций и белок, а также от клетчатки, важных витаминов.

Супрун также объясняет, что нет ни одного исследования, которое подтверждает пользу безглютеновых продуктов. А производители безглютеновых продуктов используют мифы о глютене, чтобы повысить продажи.