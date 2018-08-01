13:56
1 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 17°C
  • четверг
    28°C 19°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    27°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Попрошайка Кадыров. Блендер от Путина.
Вєсті Кремля
22:18, 31 июля
Вести.UA. Актерские таланты Ляшко. Президентский деликатес от Добкина
Вєсті.UA
20:49, 31 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Супрун развенчала миф о популярной безглютеновой диете

67 Читати новину українською
Супрун развенчала миф о популярной безглютеновой диете
Супрун развенчала миф о популярной безглютеновой диете / thecoeliacsloth.com

Популярную безглютенову диету по-разному интерпретируют в Интернете, в рекламе о ней говорят некоторые знаменитости.

Однако от этого предостерегает исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на странице в Facebook.

Читайте также: Как избежать самой распространенной болезни печени: советы Супрун

Она объясняет это тем, что глютен или клейковина – это запасной белок. Этот продукт является безопасным для большинства людей и хорошо усваивается организмом.

Однако для 1% людей планеты употреблять глютен очень опасно, это связано с аутоиммунной болезнью, которая называется глютеновая энтеропатия или целиакия. Когда эти люди употребляют глютен, то иммунная система создает антитела, которые разрушают стенки кишечника. Это нарушает процесс всасывания питательных веществ.

Супрун розвінчала міф про безглютенову дієту

Супрун развенчала миф о безглютеновой диете

В других случаях люди без целиакии отказываются от питательных веществ, таких как железо, кальций и белок, а также от клетчатки, важных витаминов.

Супрун также объясняет, что нет ни одного исследования, которое подтверждает пользу безглютеновых продуктов. А производители безглютеновых продуктов используют мифы о глютене, чтобы повысить продажи.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

 

Теги: LifeStyle Здоровье Диеты Ульяна Супрун Здоровое питание
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Музыкальные новинки июля: 10 песен, которые стоит услышать
сегодня, 13:00 Музыкальные новинки июля: 10 песен, которые стоит услышать
Олена Булан
Киевский ЖД вокзал – это морг, в котором лежат наши надежды на инфраструктурные изменения
сегодня, 12:03 Киевский ЖД вокзал – это морг, в котором лежат наши надежды на инфраструктурные изменения
Ілля Кенігштейн
Новые тарифы на тепло и горячую воду в Киеве: сколько придется платить с 1 августа
сегодня, 11:25 Новые тарифы на тепло и горячую воду в Киеве: сколько придется платить с 1 августа
Яніна Ткачук
Почему оккупанты в Крыму не стали расширять режим чрезвычайной ситуации из-за засухи
сегодня, 08:42 Почему оккупанты в Крыму не стали расширять режим чрезвычайной ситуации из-за засухи
Злой Одессит
Нужно ли Германии ядерное оружие и как это повлияет на мир?
31 июля, 22:02 Нужно ли Германии ядерное оружие и как это повлияет на мир?
Борис Немировський
Чтобы пасхальный кулич удался: 8 оригинальных рецептов приготовления с фото
 5 апреля , 11:00
Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фото
 6 апреля , 13:00
Зайцева сообщила о первых минутах после смертельного ДТП в Харькове
 12 марта , 18:52
Гадание на Старый Новый год: как узнать свою судьбу и имя суженого
13 января , 19:06
Дорогое удовольствие: как менялись цены на продукты в течение года (Инфографика)
 23 октября 2017 , 20:00
Ломаченко - Ригондо: результат боя
 10 декабря 2017 , 06:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук