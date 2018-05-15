Супрун развенчала миф о профилактике опасных паразитов

Во время старта сезона свежих овощей, фруктов, прогулок на природе и игр с домашними животными возрастает опасность заразиться гельминтами, или же более известными всем глистами.

Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала в своем Facebook.

Как известно, глисты могут переносить домашние любимцы, и их немало есть на свежих овощах и фруктах, в сыром мясе и рыбе. И многие проводят профилактику, чтобы не подцепить опасных паразитов.

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Люди употребляют чеснок и тыквенные семечки, промывают кишечник и даже употребляют сильные антибиотики. Но это все может даже серьезно навредить здоровью. Поэтому Уляна Супрун решила подробно объяснить, что действительно поможет предотвратить заражение гельминтами.

Одной из самых распространенных причин заражения гельминтами является потребление не до конца готового мяса животного, в организме которого они паразитируют. Также заразиться можно, выпив загрязненную воду, съесть вместе с продуктами частицы грязи или почвы, зараженные яйцами гельминтов,

– отметила она.



Одна из самых распространенных причин заражения глистами – блюдо из не полностью готового мяса

И когда в организм человека попали глисты, он не будет скрежетать зубами – это миф. Симптомы, которые будет испытывать человек, это тошнота, вздутие живота, диарея, постоянная усталость, проблемы со сном, боль в животе, снижение или усиление аппетита или немотивированная потеря веса.

В отдельных случаях может быть повышенная температура тела и сухой кашель. Бывают даже такие случаи, когда в организме человека гельминты могут паразитировать в течение нескольких лет без проявления каких-либо симптомов.

Супрун подчеркнула, что если такие симптомы у вас есть – нельзя самостоятельно принимать антигельминтные средства, так как они оказывают серьезное влияние на организм.

По рекомендациям ВОЗ их рекомендуют для профилактики только в тех странах, где есть высокий риск заражения. Украина к ним не относится,

– объяснила Супрун.

Профилактика гельминтов: регулярное мытье рук теплой водой с мылом (после туалета, контакта с животными, перед приготовлением и потреблением пищи), не употреблять сырые рыбу и мясо (хранить их отдельно от готовых продуктов), тщательно мыть овощи и фрукты.