Супрун развенчала миф об эффективности магнитотерапии

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун советует не соглашаться на магнитотерапию, поскольку она не включена в доказательную медицину.

Об этом пишет Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

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Как утверждает и.о. министра здравоохранения, в западном мире этот метод терапии уже давно признан ненаучным и не используется вообще. В наших же клиниках магнитная терапия все еще встречается в перечне доступных процедур.

Несмотря на то, что эта процедура имеет альтернативу, ее продолжают советовать украинцам, отмечает Супрун.

Обычно обещают (помощь) от боли, остановить прогрессирование воспалительных процессов, укрепить стенки кровеносных сосудов и даже нормализовать психоэмоциональный фон – то есть почти все,

– пишет она.

Ульяна Супрун приводит исследования, которые утверждают, что статические магнитные устройства не имеют никаких положительных или отрицательных эффектов на организм человека.

"Еще в 2002 году Национальный научный фонд США (National Science Foundation) признал магнитную терапию "псевдонаучной". Поэтому продажа разнообразных магнитных устройств считается шарлатанством", – добавляет она.

Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заверила, что заболеть от кондиционера нельзя, это устройство является безопасным для человека.