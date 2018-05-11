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Супрун развенчала необходимость дорогостоящей диагностики

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Супрун развенчала необходимость диагностики МРТ
Супрун развенчала необходимость диагностики МРТ / Фото из свободных источников

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что такая дорога диагностика как МРТ, нужна лишь 1-2% случаев.

Об этом она написала в Facebook.

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Украинские врачи часто назначают своим пациентам МРТ, когда последний жалуется на дискомфорт в спине. По словам Супрун, такая процедура не является оправданной, хоть она и является важна.

Врач-нейрохирург пояснил, что МРТ назначается непосредственно тогда, когда у пациента имеются признаки серьезной патологии позвоночника или выраженный неврологический дефицит. А это почти 1-2% случаев от этой боли в спине.

Для этого врач в первую очередь должен понимать клиническую картину пациента, историю развития болезни, а также определить так называемые "красные флажки" – симптомы наличия серьезной проблемы позвоночника,
– говорится в сообщении.

В других 98-99% случаев МРТ не назначается.

В международном сообществе принято начинать с простых рекомендаций – это сохранение физической активности, при необходимости нестероидные противовоспалительные препараты, специальные упражнения, которые можно комбинировать с массажем или мануальной терапией.

К слову, у активных пользователей гаджетов, которые забывают давать глазам отдых, может появиться компьютерный зрительный синдром. Супрун объяснила, как этого избежать.

 

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лечение Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
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