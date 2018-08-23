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Супрун развенчала популярные мифы о зрении

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На зрение не влияет то, как близко дети сидят к экрану
На зрение не влияет то, как близко дети сидят к экрану / Фото из открытых источников

Часто родители в детстве говорили, что зрение портится из-за того, что дети близко сидят около экранов телевизора. Но на самом ли деле это так?

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун опровергла распространенные мифы о здоровье глаз.

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Генетика является одной из реальных причин, почему ухудшается зрение. Физиологическая причина близорукости – неправильный размер глазного яблока и дефекты системы фокусировки. На ухудшение зрения не влияет чтение книги или сидение перед экраном.

Ученые не нашли никакой связи между близорукостью и временем, которое провели люди за мониторами гаджетов. А сухость глаз или удвоение объектов не влияют на развитие болезней глаз. Это называется компьютерный зрительный синдром. О том, как уберечь глаза от этого синдрома, читайте здесь.

На зір не впливає те, як близько діти сидять до екрану
На зрение не влияет то, как близко дети сидят к экрану

К тому же, не доказан вред смотреть в мониторы в темноте, соответственно, чтение при плохом освещении или лежа. Зрение можно ухудшить, если ребенок сидит на задней парте. Супрун советует сажать детей, которые имеют не поддаюющиеся коррекции недостатки зрения, за первые парты.

Всем известно о пользе витамина А (морковь) в функционировании сетчатки, а его дефицит может привести к ухудшению зрения. Однако отсутствие этого витамина должно быть очень большой, чтобы это могло повлиять на зрение. К тому же, при нарушениях зрения, не следует потреблять морковь килограммами, поскольку это неэффективно.

Вживання моркви не допоможе при порушеннях зору
Употребление моркови не поможет при нарушениях зрения

Супрун отметила, что никакие биологически активные добавки и фитопрепараты тоже не будут иметь никакого эффекта.

Чтобы уменьшить риски ухудшения зрения, необходимо отказаться от вредных привычек, следить за весом, полноценно питаться и спать, ходить на прогулки.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Лечение Здоровая жизнь Здоровье Здоровье глаз Ульяна Супрун Женское здоровье
Источник: 24 Канал
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