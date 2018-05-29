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Супрун развенчала популярный миф о кондиционерах

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Кондиционеры не вредят здоровью
Кондиционеры не вредят здоровью / Фото из свободных источников

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заверила, что заболеть от кондиционера нельзя, это устройство является безопасным для человека

Об этом она отметила на странице в Facebook.

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Симптомы – кашель, раздражение слизистой оболочки, трудности с дыханием, головная боль и усталость – могут быть связаны с так называемым синдромом закрытых помещений.

Важно правильно пользоваться кондиционером.

Прежде всего, необходимо время от времени проводить чистку фильтров и устройства в целом. Все потому, что грязные фильтры могут способствовать развитию респираторных инфекций.

Не стоит ставить очень низкую температуру, если на улице жарко. Переохлаждение может активизировать возбудителей болезней. Не сидите под сильной струей воздуха – может возникнуть воспаление мышц и нервов.

Регулярно проводите влажную уборку и время от времени выключайте кондиционер для того, чтобы не пересушить воздух. Также часто проветривайте комнату, когда устройство выключено.

 

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
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