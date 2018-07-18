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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Супрун развенчала популярный миф о мороженом и боли в горле

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Можно ли есть мороженое, когда болит горло
Можно ли есть мороженое, когда болит горло / unsplash.com

Большинство людей, когда болит горло, избегают употребления холодных напитков и мороженого, Чтобы не ухудшить ситуацию. Но в действительности это миф.

Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"Прошли мимо холодильника с мороженым, потому что болит горло? Возвращайтесь назад и смело выбирайте любимый пломбир. Нет причин отказываться от холодного лакомства, особенно в жаркую погоду", – заверила Супрун.

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Обычно, когда болит горло, медики рекомендуют пить много теплой жидкости, полоскать горло соляным раствором и избегать острой и кислой пищи.

Но в действительности, есть еще один способ облегчить боль в горле – и это холодная пища. Есть мороженое, когда мучает боль в горле, также рекомендует одна из лучших клиник и научных центров в мире Клиника Мэйо.

via GIPHY

Холодное мороженое и замороженные фруктовые соки работают как анестетик, который помогает успокоить воспаление и дать временное облегчение боли в горле.

Холодное стимулирует уменьшение отека, поэтому консервирует воспалительные процессы в горле. Кроме того, когда есть отек в горле, очень трудно есть обычные продукты. Небольшая порция мороженого помогает уменьшить боль и облегчает процесс глотания пищи,
– добавила Супрун.

via GIPHY

Важно, чтобы мороженое было натуральным и с минимальным количеством добавок, ведь кусочки фруктов, шоколада, орешков и другой могут вызвать раздражение.

Есть мороженое стоит очень медленно, не глотая большие куски. После – прополощите горло обычной водой. Но не злоупотребляйте таким методом лечения, это только для кратковременного облегчения боли в горле.

Теги: Министерство здравоохранения Украины Лечение Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
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