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Телеканал новостей 24 Новости Лечение

Супрун развенчала ТОП-4 мифа о боли в спине

56 Читати новину українською
4 мифа о боли в спине
4 мифа о боли в спине / in.ck.ua

Бытует мнение, что спина болит у пенсионеров, у спортсменов или тех людей, которые имеют проблемы с осанкой. Но в действительности спина болит почти у всех.

Об этом она сообщила на странице в Facebook, добавив, что комментарии по боли в спине предоставил врач-нейрохирург Вадим Илюшенко.

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Миф: Если болит спина  нужно принимать хондропротекторы

Хондропротектор – это лекарство, которое якобы стимулирует процессы регенерации хрящевой ткани и замедляет ее дальнейшую дегенерацию. Но прием этих препаратов – пустая трата денег. Нет никаких исследований, подтверждающих эффективность этих лекарств.

via GIPHY

Миф: Для лечения боли в спине обязательно нужны уколы или капельницы

На самом деле, медикаментозное лечение боли в спине –чуть ли не последний метод лечения, ведь инъекции, как правило, очень болезненные и могут дать осложнения. Лечение капельницами вообще не имеет никакого научного обоснования. Для лечения боли в спине достаточно приема таблеток.

Миф: Если болит спина уже в молодом возрасте, то что будет в старости?

По словам врача, чаще всего возникновение боли в спине приходится на людей в возрасте от 35 до 55 лет. После 55 лет распространенность боли начинает снижаться.

Миф: Плохая осанка – потому болит спина

Плохая осанка может быть причиной возникновения боли, поскольку все люди разные и идеальной осанки не существует. Есть пациенты с хорошей осанкой, испытывающие сильную боль. На самом деле, причиной возникновения болей в спине является, в частности, отсутствие физической активности.

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Теги: Новости Украины Лечение Медицина Здоровье Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
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