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Супрун сообщила, сколько украинцев уже подписали декларации с врачами

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Ульяна Супрун
Ульяна Супрун / 24 Канал

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун уточнила, что по состоянию на 4 апреля уже 170 тысяч украинцев подписали декларации с врачами.

По ее информации, в первый день действия медреформы более 12 тысяч украинцев подписали договоры со своими врачами.

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Во второй день – 27 тысяч, и до 11 утра сегодня (4 апреля, – ред.) у нас уже есть 7 тысяч человек. Это дополнительно к тем, которые уже были в пилотной программе,
– отметила и.о. главы Минздрава.

По ее словам, уже 170 тысяч украинцев подписали декларацию со своим врачами.

2 апреля в Украине стартовала кампания, которая дает возможность выбирать врача, который будет оказывать вам первичную медицинскую помощь.

Теги: Новости Украины Здоровая жизнь Ульяна Супрун Министерство здравоохранения Украины Здоровье
Источник: 24 Канал
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