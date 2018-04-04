Супрун сообщила, сколько украинцев уже подписали декларации с врачами

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун уточнила, что по состоянию на 4 апреля уже 170 тысяч украинцев подписали декларации с врачами.

По ее информации, в первый день действия медреформы более 12 тысяч украинцев подписали договоры со своими врачами.

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Во второй день – 27 тысяч, и до 11 утра сегодня (4 апреля, – ред.) у нас уже есть 7 тысяч человек. Это дополнительно к тем, которые уже были в пилотной программе,

– отметила и.о. главы Минздрава.

По ее словам, уже 170 тысяч украинцев подписали декларацию со своим врачами.

2 апреля в Украине стартовала кампания, которая дает возможность выбирать врача, который будет оказывать вам первичную медицинскую помощь.