Супрун указала на главную опасность туалетов

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что сушка рук после использования туалета не делает их чистыми.

Об этом она сообщила на странице в Facebook.

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Как аргумент – она ​​привела результаты исследований ученых, которые показывают, что бактерии в сушилках растут в геометрической прогрессии в зависимости от продолжительности удержания сосуда для исследования под потоком воздуха.



Вывод других ученых – не пользоваться сушилками, поскольку они могут вызвать инфекцию у людей со слабым иммунитетом.



Однако нельзя отказаться от сушки, поскольку на мокрых руках бактерии тоже распространяются и даже передаются быстрее. Поэтому Супрун советует чаще менять фильтры в электрическом приборе. Можно также поставить одноразовые полотенца, ведь с точки зрения гигиены это наиболее безопасный и быстрый методом сушки рук.

При выборе пользования сушилкой или полотенцем – выбирайте последний.

Напомним, что ученые доказали, что воздух в уборных может содержать лекарственно-устойчивые бактерии.

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