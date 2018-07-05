Супрун указала на главную опасность туалетов
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что сушка рук после использования туалета не делает их чистыми.
Об этом она сообщила на странице в Facebook.
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Как аргумент – она привела результаты исследований ученых, которые показывают, что бактерии в сушилках растут в геометрической прогрессии в зависимости от продолжительности удержания сосуда для исследования под потоком воздуха.
Вывод других ученых – не пользоваться сушилками, поскольку они могут вызвать инфекцию у людей со слабым иммунитетом.
Однако нельзя отказаться от сушки, поскольку на мокрых руках бактерии тоже распространяются и даже передаются быстрее. Поэтому Супрун советует чаще менять фильтры в электрическом приборе. Можно также поставить одноразовые полотенца, ведь с точки зрения гигиены это наиболее безопасный и быстрый методом сушки рук.
При выборе пользования сушилкой или полотенцем – выбирайте последний.
Напомним, что ученые доказали, что воздух в уборных может содержать лекарственно-устойчивые бактерии.
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