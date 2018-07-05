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00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Супрун указала на главную опасность туалетов

238 Читати новину українською
Чем опасны сушилки для рук
Чем опасны сушилки для рук / metro.us

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что сушка рук после использования туалета не делает их чистыми.

Об этом она сообщила на странице в Facebook.

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Как аргумент – она ​​привела результаты исследований ученых, которые показывают, что бактерии в сушилках растут в геометрической прогрессии в зависимости от продолжительности удержания сосуда для исследования под потоком воздуха.

Вывод других ученых – не пользоваться сушилками, поскольку они могут вызвать инфекцию у людей со слабым иммунитетом.

Однако нельзя отказаться от сушки, поскольку на мокрых руках бактерии тоже распространяются и даже передаются быстрее. Поэтому Супрун советует чаще менять фильтры в электрическом приборе. Можно также поставить одноразовые полотенца, ведь с точки зрения гигиены это наиболее безопасный и быстрый методом сушки рук.

При выборе пользования сушилкой или полотенцем – выбирайте последний.

Напомним, что ученые доказали, что воздух в уборных может содержать лекарственно-устойчивые бактерии.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 

 

Теги: Здоровая жизнь Здоровье Инфекция Гигиена Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
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