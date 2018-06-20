Супрун указала на ошибку родителей относительно выбора одежды для детей в жару

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун посоветовала, какие правила нужно соблюдать, чтобы избежать перегревания у детей.

Об этом она сообщила на странице в Facebook.

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Правило надевать на ребенка на слой больше одежды, чем взрослому, не работает в жару. Поэтому не стоит брать дополнительную одежду, когда родители только в футболках.



Не стоит одевать носки, лучше для этого подойдет открытая обувь, которая будет поддерживать нормальную терморегуляцию.



В жару кожа стоп детей должна дышать.



Родителям необходимо надевать босоножки детям



Родителям необходимо следить за тем, чтобы дети пили достаточное количество воды при жарких условиях. Все потому, что обмен веществ у малыша проходит интенсивнее, производя большое количество тепла.

Министерство здравоохранения предостерегает, что хоть длительное пребывание под ультрафиолетовыми лучами увеличивают возникновение рака кожи, не стоит отказываться от солнца, которое полезно для малыша.