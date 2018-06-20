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Телеканал новостей 24 Новости Беременность и дети

Супрун указала на ошибку родителей относительно выбора одежды для детей в жару

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Не стоит надевать дополнительный слой одежды на детей в жару
Не стоит надевать дополнительный слой одежды на детей в жару / teamsoftomorrow.com

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун посоветовала, какие правила нужно соблюдать, чтобы избежать перегревания у детей.

Об этом она сообщила на странице в Facebook.

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Правило надевать на ребенка на слой больше одежды, чем взрослому, не работает в жару. Поэтому не стоит брать дополнительную одежду, когда родители только в футболках.

Не стоит одевать носки, лучше для этого подойдет открытая обувь, которая будет поддерживать нормальную терморегуляцию.

В жару кожа стоп детей должна дышать.

Батькам необхідно одягати босоніжки дітям
Родителям необходимо надевать босоножки детям

Родителям необходимо следить за тем, чтобы дети пили достаточное количество воды при жарких условиях. Все потому, что обмен веществ у малыша проходит интенсивнее, производя большое количество тепла.

Министерство здравоохранения предостерегает, что хоть длительное пребывание под ультрафиолетовыми лучами увеличивают возникновение рака кожи, не стоит отказываться от солнца, которое полезно для малыша.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Дети Ульяна Супрун Беременность и дети
Источник: 24 Канал
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